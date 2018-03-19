После скандала с изнасилованием школьника в Южно-Казахстанской области проверят все школы

Пострадавший мальчик. Кадр из сюжета телеканала КТК

В Южно-Казахстанской области проведут комплексную проверку всех школ региона после инцидента с предполагаемым изнасилованием школьника в поселке Абай. Об этом, как передает Zakon.kz , сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Министр уточнил, что проверять школы начнут только после того, как закончится следствие. Он также подчеркнул, что ведомство пока не будет давать оценок произошедшему, сказав при этом, что «такие факты бывают». «Сейчас идет следствие, выходить и каждые пять минут давать интервью смысла нет. Мы консультировались с прокуратурой, с ДВД, и пока идет следствие, я призываю и вас в интересах самого ребенка воздержаться от дополнительных комментариев по этой теме. Ребенок в безопасности, огромное количество людей этим занимается. Когда появятся результаты следствия, экспертизы, если это подтвердится, мы примем самые жесткие меры», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе (парламент).

Сагадиев также сообщил, что в начале апреля в Алма-Ате министерство проведет встречу с общественными организациями, где будут обсуждаться меры защиты детей. Он также заверил, что в настоящий момент все дети могут «спокойно ходить в школу».

Напомним, 13 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в Южно-Казахстанской области по заявлению бабушки об изнасиловании ее внука, семилетнего ребенка. По словам бабушки, ребенка несколько раз насиловали старшеклассники. Первая экспертиза не нашла следов насилия, однако дело вызвало большой резонанс, и ребенка в сопровождении уполномоченного по правам ребенка в Казахстане перевезли в Астану для проведения второй экспертизы. Позже мать ребенка настояла на проведении независимой экспертизы в Алма-Ате.