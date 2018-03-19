Футболистов сборной Узбекистана обучат иностранным языкам

Футболисты сборной Узбекистана. Фото с сайта The-uff.com

В Узбекистане планируют организовать для футболистов национальной сборной курсы по изучению иностранных языков. Это одна из мер по подготовке к Чемпионату мира в Катаре, сообщает Sputnik

Возможно, такое решение принято в связи с тем, что сборную страны в ближайшие полгода возглавит зарубежный тренер, а также для облегчения общения с иностранными журналистами. На сегодняшний день многие футболисты сборной Узбекистана свободно изъясняются не только на узбекском, но и на русском языках.

Кроме того, документ предусматривает, что тренерский штаб должен определиться с составом обновленной сборной к декабрю 2018 года, а Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) будет обязана организовывать для сборной на системной основе товарищеские игры с ведущими футбольными командами мира и тренировочные сборы в странах с развитой инфраструктурой.

Ближайшие товарищеские встречи национальная команда Узбекистана проведет в Касабланке против Сенегала и Марокко 23 и 27 марта. Запланированы контрольные встречи с Ираном (18 мая) и Уругваем (8 июня). На предстоящие встречи сборная Узбекистана отправится под управлением четырех тренеров: исполняющего обязанности главного тренера сборной Тимура Кападзе, тренера «Бунёдкора» Мирджалола Касымова, тренера «Насафа» Рузикула Бердыева и тренера «Пахтакора» Шота Арвеладзе.

Следует отметить, что 19 марта опубликован состав национальной команды на контрольные матчи с Сенегалом и Марокко.

Вратари: Игнатий Нестеров («Локомотив»), Ботирали Эргашев («Навбахор»), Эльдорбек Суюнов («Пахтакор»).

Защитники: Рустам Ашурматов, Акром Комилов (оба «Бунёдкор»), Шерзод Азамов, Акмал Шорахмедов (оба «Пахтакор»), Ислом Тухтаходжаев, Шухрат Мухаммадиев (оба «Локомотив»), Анзур Исмаилов («Чанчунь Ятай» Китай).

Полузащитники: Икром Алибаев, Сардор Рашидов, Сардор Мирзаев (все «Локомотив»), Жалолиддин Машарипов, Джасур Якшибаев (оба «Пахтакор»), Одилджон Хамробеков («Насаф»), Джавохир Сиддиков («Коканд-1912»), Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ» Китай), Фозил Мусаев («Джубило Ивата» Япония), Отабек Шукуров («Шарджа» ОАЭ).Нападающие: Марат Бикмаев («Локомотив»), Эльдор Шомуродов («Ростов» Россия), Тимур Абдухаликов («Аль-Сайлия» Катар).