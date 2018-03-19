Сотрудников реформированной СНБ переведут на службу в армию и милицию

Сотрудники СНБ. Фото с сайта Currenttime.tv

Часть сотрудников узбекской Службы национальной безопасности (СНБ) после ее преобразования и переименования переведут в Министерство внутренних дел и Министерство обороны в связи с тем, что этим ведомствам передан ряд ее функций, сообщает радио «Озодлик»

Конструкторное бюро, которое занималось проектированием системы охраны объектов, передается МВД, сообщает радио со ссылкой на источник в полиции. МВД будет заниматься обслуживанием средств наблюдения в секретных организациях, ее сотрудники будут получать прежнюю зарплату, сохранят звания и льготы.

О том, что одно из управлений СНБ с 1 апреля будет передано Министерству обороны, говорилось в указе президента Шавката Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности». Военному ведомству будут переданы функции СНБ «по выдаче справок о допуске соискателей лицензии на проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт режимных оборонных объектов», сказано в указе.

Несмотря на то, что Шавкат Мирзиёев в своем выступлении в Навои 2 марта пообещал сотрудникам спецслужб новые льготы, служебное жилье, некоторые офицеры Государственной службы безопасности (ГСБ), как теперь называется СНБ, увольняются с работы по собственному желанию. Русскоязычные офицеры уезжают работать в Россию и устраиваются работать охранниками или в уголовный розыск.

Многие бывшие сотрудники, работавшие кураторами в различных организациях Узбекистана, а теперь оставшиеся без работы, недовольны реформами. «Кураторы были ушами и глазами государства, которые контролировали чиновников. Сейчас никто не ощущает масштабов вреда, который нанесут государству оставшиеся без контроля чиновники», – сказал «Озодлику» бывший сотрудник узбекских спецслужб.

В силовых структурах республики началась массовая чистка с отставками и арестами. В конце января был снят с поста председатель СНБ генерал-полковник Рустам Иноятов, 73-летний «серый кардинал», который руководил главной спецслужбой страны более 22 лет.

14 марта Шавкат Мирзиёев издал указ о преобразовании СНБ в Службу государственной безопасности. Двумя неделями ранее, указом Мирзиёева от 31 января, Иноятов назначен членом Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) и получил неприкосновенность.