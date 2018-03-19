В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие

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Министерство юстиции Узбекистана одобрило инструкцию, разрешающую вооружать судей стрелковым оружием. Это делается для обеспечения безопасности сотрудников юстиции, пишет Xabar.uz

В новой инструкции также отмечается, что безопасность судов, судебных процессов и их участников обеспечивают правоохранительные органы. При необходимости они обеспечивают судей и их семьи вооруженной охраной. В документе содержится норма о том, что лица, не достигшие 16 лет, если они не являются непосредственными участниками судебного процесса, не допускаются в зал суда.

К тому же запрещается проносить в здание суда без разрешения председателя суда мобильные телефоны, диктофоны и фотокамеры.

В России еще в 1997 году было принято постановление «О порядке выдачи органами внутренних дел РФ служебного оружия судьям». В соответствии с ним МВД обязано выдавать судьям различного уровня – от межрайонных судов до Конституционного – оружие и патроны к нему в случае, если возникнут угрозы безопасности для работников судебной системы. В США судьи также могут иметь оружие. Но там разрешено владеть оружием практически любой категории граждан, поэтому не обязательно иметь какой-то особый государственный статус, чтобы приобрести для себя пистолет. В августе 2017 года судья в штате Огайо вынужден был применить оружие, когда на него напал неизвестный возле здания суда. В результате злоумышленник был застрелен.