В Самаркандской области власти опровергли принудительное участие погибшей учительницы в уборке дороги

Диана Еникеева. Фото с сайта Xabar.uz

Власти Каттакурганского района заявили, что не принуждали учителей участвовать в работах по благоустройству придорожных территорий. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на хокимият (администрацию) района. Так чиновники прокомментировали инцидент, в котором погибла 23-летняя учительница из Каттакурганского района.

Диана Еникеева была сбита грузовиком 14 марта, когда, по словам ее коллег, она занималась уборкой обочины магистральной дороги перед приездом в Самаркандскую область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. От полученных травм женщина скончалась по пути в больницу. У нее остались двухлетний ребенок и муж. У водителя грузовой машины не оказалось документов, разрешающих садиться за руль. Полиция возбудила уголовное дело.

«Март-апрель в Узбекистане объявлены месяцами благоустройства и озеленения, что является практическим отражением изречения “Где порядок, там и достаток”. Но понимать это доброе дело как “принуждение к уборке улиц перед приездом президента” неправильно», - заявили в хокимияте. Администрация Каттакурганского района также подчеркнула, что уборка улиц не входит в обязанности учителей, в образовательных учреждениях этим занимаются ответственные за хозяйство сотрудники, садоводы. При этом в администрации не объяснили, почему Диана Еникеева находилась на обочине дороги в момент, когда ее сбила машина.

В хокимияте сказали, что глубоко опечалены гибелью учительницы, однако предостерегли от предвзятого толкования несчастного случая, так как это, по мнению администрации, вызывает у пользователей негативные мысли.

Мать Дианы Еникеевой рассказала «Озодлику», что дочь отправили на уборку дороги прямо с уроков. «Дочь вернулась с работы, чтобы переодеться. Сказала мне, что их в принудительном порядке отправляют на уборку улиц. Десятерых учителей школы № 42 отправили на уборку улиц к приезду президента Мирзиёева. По словам коллег моей дочери, они работали вдоль большой автотрассы. Там не было никаких предупредительных знаков, не было и инспекторов ГАИ. Диану сбил КамАЗ, когда она подметала бордюр», - привела подробности женщина.

Она также сообщила, что местные власти предлагали ей деньги после смерти дочери. «Они принесли мне три миллиона сумов ($370 - Прим. «Ферганы») за смерть ребенка. Я рожала свою единственную дочь не для того, чтобы продать ее. Ее место невозможно заменить деньгами. Я буду требовать, чтобы к ответственности привлекли хокима (главу района) и начальника отдела народного образования, которые заставили учителей заниматься уборкой улиц во время уроков», - сказала мать учительницы, пообещав обратиться со своим делом к президенту.

В субботу, 17 марта, ситуацию с гибелью Дианы Еникеевой прокомментировал пресс-секретарь президента Комил Алламжонов. «Конечно, произошедшее — это очень печальный случай. В настоящее время изучаются причины, которые привели к трагедии. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Приношу свои глубокие соболезнования семье и близким погибшей», - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей. При этом он не ответил на вопрос того же пользователя о том, когда власти прекратят практику принудительного труда учителей.

В Узбекистане власти регулярно принуждают учителей и врачей участвовать в работах по благоустройству, собирать металлолом и макулатуру, участвовать в сборе хлопка, сдавать деньги на помощь малоимущим и подписываться на невостребованные газеты. Республиканские власти пытаются с этим бороться, однако сообщения о принудительном труде в Узбекистане продолжают поступать.