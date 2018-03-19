Росавиация добавила час к полетам из Таджикистана в Москву

Самолет авиакомпании Tajik Air. Фото с сайта Jpbtransconsulting.com

Росавиация изменила маршруты полетов для самолетов таджикистанских авиакомпаний в российские города. Теперь пассажиры «Таджик Эйр» и «Сомони Эйр» будут проводить в пути больше времени, сообщает «Азия-плюс»

В телеграмме, отправленной Главным центром Единой системы организации воздушного движения России авиационным властям Таджикистана, отмечается, что «изменение точек входа\выхода для регулярных рейсов таджикских авиакомпаний связано с перегруженностью трасс».

Изменения маршрутов коснулись всех рейсов из таджикских городов до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Самары, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Казани и Оренбурга. Самолеты российских компаний продолжают летать старыми маршрутами, что влияет на конкурентоспособность таджикистанских авиакомпаний.

К примеру, по новому маршруту полет судна таджикистанской авиакомпании до Москвы увеличивается в среднем на час, а до Санкт-Петербурга - примерно на 40 минут. Решение принято на фоне разногласий между авиационными службами двух стран. Ранее сообщалось, что таджикистанская сторона запретила авиакомпании «Уральские Авиалинии» летать маршрутом Пермь-Душанбе, объяснив шаг «несоблюдением достигнутых ранее договоренностей о паритете перевозчиков».

Министерство транспорта России на своем сайте официально заявило, что «примет зеркальные меры».

Также власти Узбекистана отказали Росавиации в увеличении числа рейсов между городами Узбекистана и России, в связи с тем, что единственная узбекистанская авиакомпания «Хаво Йуллари» не в состоянии на паритетных принципах конкурировать с российскими перевозчиками.