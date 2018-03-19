В Таджикистане двое чекистов задержаны по делу о самоубийстве бывшего члена ПИВТ

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Двое сотрудников отдела Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Аштского района Согдийской области Таджикистана задержаны по подозрению в причастности к самоубийству бывшего члена Партии исламского возрождения (ПИВТ) Комила Ходжаназарова. Об этом сообщает «Ахбор» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Согдийской области.

Ранее по этому делу были задержаны четыре офицера уголовного розыска УВД по Согдийской области. По словам источника «Ахбор», один из задержанных – майор Латиф Тухтасин (Латиф Юлдошев). «Латиф Тухтасин входил в состав следственной группы по делу Ходжаназарова и давал ему ложные обещания прекратить дело и освободить его. Сейчас майор ГКНБ арестован по обвинению в пытках, превышении служебных полномочий и взяточничестве», - сказал источник.

Расследованием дела о самоубийстве бывшего члена ПИВТ занимается прокуратура Согдийского гарнизона, так как все арестованные являются сотрудниками правоохранительных органов Аштского района. По данным следствия, Комила Ходжаназарова пытали в райотделе уголовного розыска за день до освобождения, а затем перевели в отдел национальной безопасности Ашта, где продолжили избиение. Следствие ведется в обстановке секретности. Однако в декабре прошлого года в распоряжение журналистов попала видеозапись, сделанная Ходжаназаровым в августе 2017, незадолго до его самоубийства. В этом ролике он обвиняет сотрудников правоохранительных органов в жестоких пытках, показывает травмы, нанесенные ему во время допросов, раскрывает причины, по которым он решился лишить себя жизни.

Житель Аштского района Комил Ходжаназаров стал членом ПИВТ в 2014 году, а в 2015 году, когда Верховный суд Таджикистана запретил ее деятельность, вышел из рядов партии. В августе 2017 года сотрудники правоохранительных органов арестовали 16 бывших членов ПИВТ, в числе которых был и Ходжаназаров. Его силой принуждали дать показания против бывших однопартийцев. 26 августа Ходжаназарова освободили, предупредив, что 29 августа он снова будет вызван на допрос. Но 28 августа Ходжаназаров дважды попытался покончить с собой — сначала выпив уксус (раствор оказался слабым), затем перерезав себе вены на руках кухонным ножом. В результате кровопотери мужчина скончался.

Напомним, до сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на территории бывшего СССР. В августе 2015 года министерство юстиции Таджикистана потребовало от ПИВТ прекратить деятельность. А в сентябре власти страны обвинили членов партии в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была признана Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них — к пожизненному.