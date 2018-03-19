В Афганистане во время боев с ИГИЛ уничтожены боевики - граждане Узбекистана и европейских стран

Боевики ИГ в Афганистане. Кадр телеканала CNN

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

В Джаузджане группировка ИГИЛпонесла значительные потери. В двух районах провинции, Куштапа и Дарзаб, более 40 боевиков уничтожены в результате операции афганской национальной армии при поддержке авиации США. 12 боевиков попали в плен. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь губернатора Джаузджана Мухаммад Реза Гафури. По утверждению чиновника, три центра подготовки боевиков ИГИЛ в этих районах полностью уничтожены.

19 марта начальник полиции Куштапа полковник Аминулла сообщил «Фергане», что боестолкновение между пехотными частями афганских силовиков и группировкой ИГИЛ в Куштапа началось ночью 17 марта и продолжалось до вечера 18 марта. В результате 13 боевиков ИГИЛ, в числе которых 5 - граждане Узбекистана, и ряд граждан европейских стран, уничтожены, 25 боевиков получили тяжелые ранения.

Полковник также сообщил, что более 400 семей были вынуждены покинуть свои жилища из-за военных действий.

Представитель 209 дивизии «Шахин» в провинции Джаузджан Насратулла Джамшиди уточнил, что операция началась 17 марта и продолжается до настоящего момента. Ее цель — полное уничтожение лагерей и центров военной подготовки ИГИЛ в районах Куштапа и Дарзаб.

Источник в органах афганской госбезопасности в Джаузджане сообщил, что в проводимой операции участвует спецподразделение, которое имеет точные данные о центрах подготовки боевиков ИГИЛ и их местонахождении, а также обладает возможностью легко идентифицировать личности боевиков. Это спецподразделение 18 марта задержало 12 боевиков ИГИЛ, среди которых оказались и члены семей двух боевиков - граждан Узбекистана.

Сходную информацию параллельно с официальными властями распространило и движение «Талибан». Однако успех атаки на ИГИЛ талибы приписывают себе.

18 марта полевой командир движения в Джаузджане Мавлави Калимулла сообщил «Фергане» об уничтожении боевиков ИГИЛ в ходе наступления «Талибана» в Дарзабе. Калимулла утверждает, что 18 марта талибы окружили около 30 боевиков ИГИЛ на границе Джаузджана с Фарьябом и в ходе четырехчасового боя уничтожили 12 игиловцев, в том числе трех молодых женщин, все они оказались гражданами Узбекистана. 17 боевиков тяжело ранены. Далее, по словам полевого командира, в последнее время в Джаузджан прибыла большая группа иностранцев, среди которых – участники Исламского движения Узбекистана, которые примкнули к боевикам ИГИЛ и теперь воюют на севере Афганистана вдоль границ с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией.

Рассказ командира местного «Талибана» «Фергане» на условии анонимности подтвердили сразу несколько источников среди военнослужащих 209 дивизии «Шахин». По их словам, талибы действительно упорно вели бой с хорошо вооруженным отрядом ИГИЛ, который намеревался покинуть Дарзаб и укрыться от операции силовиков в районе Бал-Чирак провинции Фарьяб.

Один из источников среди афганских силовиков 19 марта передал следующую информацию: «На этот раз операция против ИГИЛ проводится не только афганскими силовиками при поддержке авиации НАТО, но и с помощью талибов, которые уничтожили более 10 боевиков ИГИЛ. По нашим данным, уничтоженные боевики являлись их бывшими союзниками из ИДУ и раньше воевали в рядах талибов против сил НАТО. Мы отмечаем, что командиры ИГИЛ на севере во время боев заставляют именно выходцев из Средней Азии принимать первый удар на себя. В последнее время в ходе атак афганских силовиков на поле боя остаются в основном тела убитых узбеков, таджиков и выходцев из других республик региона».

Наконец, имеется информация и от жителей Дарзаба. 19 марта от них стало известно, что оставшиеся в живых боевики ИГИЛ остаются там и не разрешают жителям деревень Сардара и Могол забирать свои вещи. Один из жителей деревни Сардара Гулам Сарвар рассказал, что 19 марта он с утра вернулся в свою деревню, но попасть в дом ему запретили боевики. «Они на самом деле понесли большие потери, потому что раньше их было много, а сегодня утром я видел лишь четырех человек. Они с помощью местных молодых людей собирали тела убитых. Я наблюдал, как они, услышав звук приближающихся вертолетов, бегом прятались в тех домах, которые еще остались целыми», - передал очевидец.