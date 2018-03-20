Около сотни мигрантов попали в рабство к рязанской фирме по пошиву одежды

Полиция в Рязани. Фото с сайта Rzn.info

В Рязани закрыли швейный цех ООО «Февраль», где насильно удерживались около 100 трудовых мигрантов из страны СНГ и дальнего зарубежья. Их заставляли работать по 20 часов в сутки и старались по возможности не платить зарплату, сообщили в понедельник, 19 марта, в МВД Киргизии.

Фирму учредил гражданин Вьетнама, а руководителем в ней числился россиянин Владимир Стаценко (на сайте киргизского МВД указаны инициалы С.В., фамилия уточнена по данным российской Федеральной налоговой службы). Он является также директором других рязанских фирм ООО («Ода» и «Янг Стори»), зарегистрированных на той же улице Прижелезнодорожной, что и ООО «Февраль», а его партнером по бизнесу в документах значится учредитель Донг Конг Тхань.

Мигранты заключали с компанией трудовые договоры, где были прописаны двенадцатичасовой трудовой день с 08:00 до 20:00, выплата заработной платы два раза в месяц, бесплатное питание, медицинское обеспечение и бесплатное жилье. Однако на самом деле работать им приходилось по 20 часов - с 08.00 до 04:00. Бесплатно их не кормили, а на обеденный перерыв выделяли 40 минут, причем за это время нужно было успеть приготовить себе обед, опоздавших штрафовали на 5000 рублей. Кроме того, работодатели старались не платить зарплату под любым предлогом. В цеху трудились, в частности, 13 граждан граждан Кыргызстана, поэтому к проводимой рязанским МВД проверке в середине марта подключилось киргизское МВД и представительство Государственной службы миграции при правительстве Киргизии в РФ.

Как выяснилось, в Рязань граждан Киргизии вербовал в Бишкеке посредник - уроженец Алайского района Ошской области Киргизии по имени Эркинаалы 1979 года рождения. Работники цеха подтвердили полицейским, что условия труда не соответствовали прописанным в договоре о найме, жаловались на тяжелые условия, голод, унижения и оскорбления.

По их словам, некоторые сбегали из швейного цеха, многие хотели расторгнуть договор, но работодатели отобрали у них паспорта и удерживали насильно, как рабов. Одна гражданка Киргизии, не выдержав тяжелых условий, вскрыла вены, но когда соотечественники попросили вызвать ей скорую, руководство фирмы объявило, что вызов медиков платный и платить за него будет тот, кому понадобилась помощь.

ООО «Февраль» было учреждено в 2012 году и занималось производством вязаной и трикотажной одежды.

Российская полиция опечатала несколько кабинетов ООО, изъяла финансовые документы, оргтехнику, жесткие диски от камер видеонаблюдений кухни и подсобки. Бывшие рабы написали объяснительные и заявления в полицию, по которым в отношении работников фирмы будет возбуждено уголовное дело.

Рязанская область пытается уменьшить приток мигрантов. В 2015 году в области снизили квоту на привлечение трудовых мигрантов, а в 2018 году депутаты местной думы увеличили стоимость патента для мигрантов до 4046 рублей в месяц. За два месяца с начала 2018 года в Рязанской области оштрафовали 200 мигрантов, которые несвоевременно подтверждали свое проживание или не жили по месту регистрации.