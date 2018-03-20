В Казахстане выпускной тест в школах разрешили сдавать на английском языке
«Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи тестирования», - в частности, сказал Сагадиев. Он уточнил, что в английском тестировании будут те же вопросы, что в русско- или казахоязычном. Добавим, что в текущем году база заданий ЕНТобновилась наполовину. Однако правила сдачи тестирования не претерпели никаких изменений.
«В этом году база тестовых заданий обновилась на 50 процентов. Если в прошлом году у нас было более 80 тысяч тестовых заданий, то в этом году – более 120 тысяч. Из них около 11 процентов – это тестовые задания, направленные на выявление функциональной грамотности. Около 37 процентов заданий с одним или несколькими правильными ответами. Это то, что мы ввели в прошлом году, это дает более глубокое понимание своего предмета и препятствует заучиванию и зазубриванию. Это все направлено на то, чтобы выпускник умел мыслить», - рассказал про новшества ЕНТ директор «Национального центра тестирования» минобразования Рамазан Алимкулов.
ЕНТ – это аналог российского Единого государственного экзамена. Тестирование позволяет за один раз сдать и выпускные экзамены, и вступительные в вуз. В предыдущие годы ЕНТ можно сдавать только на русском или казахском языках. Выпускники других национальных школ – в основном, это касается уйгуров, таджиков и узбеков - обходятся традиционным методом: сначала сдают выпускные экзамены в школах, а затем проходят еще и комплексное тестирование при поступлении в вуз.