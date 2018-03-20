В Казахстане выпускной тест в школах разрешили сдавать на английском языке

Бланк ЕНТ. Фото с сайта Inform.kz

Выпускники казахстанских школ смогут сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ) на трех языках – казахском, русском и английском. О возможности использовать английский язык, который никаким официальным статусом в республике не наделен, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на министра образования Ерлана Сагадиева.

«Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи тестирования», - в частности, сказал Сагадиев. Он уточнил, что в английском тестировании будут те же вопросы, что в русско- или казахоязычном. Добавим, что в текущем году база заданий ЕНТобновилась наполовину. Однако правила сдачи тестирования не претерпели никаких изменений.

«В этом году база тестовых заданий обновилась на 50 процентов. Если в прошлом году у нас было более 80 тысяч тестовых заданий, то в этом году – более 120 тысяч. Из них около 11 процентов – это тестовые задания, направленные на выявление функциональной грамотности. Около 37 процентов заданий с одним или несколькими правильными ответами. Это то, что мы ввели в прошлом году, это дает более глубокое понимание своего предмета и препятствует заучиванию и зазубриванию. Это все направлено на то, чтобы выпускник умел мыслить», - рассказал про новшества ЕНТ директор «Национального центра тестирования» минобразования Рамазан Алимкулов.

ЕНТ – это аналог российского Единого государственного экзамена. Тестирование позволяет за один раз сдать и выпускные экзамены, и вступительные в вуз. В предыдущие годы ЕНТ можно сдавать только на русском или казахском языках. Выпускники других национальных школ – в основном, это касается уйгуров, таджиков и узбеков - обходятся традиционным методом: сначала сдают выпускные экзамены в школах, а затем проходят еще и комплексное тестирование при поступлении в вуз.