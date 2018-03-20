На министра здравоохранения Киргизии подали в суд из-за старого дела о наркотиках

Айбар Султангазиев. Фото с сайта Akipress.org

Глава общественного совета Минздрава Киргизии Айбар Султангазиев подал иск в суд к министру здравоохранения Талантбеку Батырлиеву за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации, сообщает в понедельник, 19 марта, Barometr.kg . Иск подан в Первомайский районный суд Бишкека 14 марта, моральный ущерб оценен в 100 тысяч сомов (около 1500 долларов).

Возмущение Салтангазиева вызвало опубликованное 30 января пресс-центром Минздрава письмо членам Общественного совета с просьбой рассмотреть его персональное дело. В письме говорится, что в 1998 году, по информации МВД Киргизии, Айбар Султангазиев был осужден по статье за изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотиков и дважды утаил факт наличия у него судимости, подавая документы в общественный совет государственного органа.

Глава общественного совета указывает, что министерство трижды ввело общественность в заблуждение: обвинив его в утаивании факта судимости, заявив о наличии судимости и умолчав о письме из МВД, где говорится, что его судимость погашена в 1999 году. Кроме того, в письме содержатся утверждения, будто Султангазиев привлекался к уголовной ответственности за хищение средств, а одна из 50 НПО, входящих в возглавляемую им Ассоциацию программ снижения вреда «Партнерская сеть», включена в черный список Глобального фонда борьбы со СПИДом. Султангазиев утверждает, что это утверждение не соответствует действительности и подрывает его деловую репутацию.

Султангазиев связал попытку дискредитировать его с тем, что возглавляемый им совет раскрыл много коррупционных схем, «которые осуществляются при руководстве данного министра», в том числе, например, историю с поставкой 15 некачественных машин скорой помощи. «Сейчас в Генпрокуратуре на стадии возбуждения находятся два уголовных дела по закупкам ангиографов и по закупкам расходных материалов для гемодиализа. Там много ущерба государству, исчисляемого сотнями тысяч долларов», — рассказал глава совета. По словам Султангазиева, все это не нравится министру, поэтому он хочет отстранить его от участия в жизни общественного совета.

Он намерен через суд обязать ответчиков — министерство и лично Талантбека Батыралиева — опровергнуть ряд фактов, содержавшихся в письме, и выплатить ему компенсацию в 100 тысяч сомов. Определяя сумму, общественный деятель исходил из того, что она не должна быть чрезмерной, «чтобы министр мог выплатить». Свое заявление в суд он назвал «прецедентом ответственности, когда граждане подают иск против министра».

Упомянутые 15 машин скорой помощи, поставленных на базу Минздрава, не были введены в эксплуатацию из-за множества проблем. В феврале Минздрав отчитался, что длина и высота кузова машин отличалась от оговоренных в контракте, в некоторых машинах не было систем подачи кислорода, а часть автомобилей имела царапины и вмятины. Вину за это Минздрав возложил на поставщика из Нидерландов.