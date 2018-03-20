В Таджикистане женщинам рекомендовали отказаться от мини-юбок и калош

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В Таджикистане Министерство культуры выпустило книгу моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ». Об этом сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на Комитет по делам женщин и семьи.

В книге несколько разделов – рекомендации о том, как должна одеваться женщина, работающая в госструктурах, есть примеры женских нарядов для национальных и государственных праздников, например, Навруза и Мехргон, а также наряды для невест на свадьбах и семейных торжествах.

В одном из разделов описана одежда, которая не рекомендуется для ношения девушкам и женщинам Таджикистана. «Это одежда и платок черного цвета, черный хиджаб. Не рекомендуется также слишком открытая европейская одежда: мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в калошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья», - в частности, говорится в инструкции.

Это уже не первая инициатива таджикистанских властей, направленная на «сохранение традиций». В частности, чтобы «повысить чувство национального достоинства и пробудить историческую память у молодого поколения», были переименованы десятки населенных пунктов, и в Таджикистане увеличилось количество населенных пунктов, имеющих одинаковые названия. Теперь в стране 12 административно-территориальных единиц имеют название Бустон, 10 названы Рудаки, 15 – Дусти, по пять – Вахдат и Джами, а Гулистонов - целых 38.

Еще раньше в Таджикистане началась кампания по смене имен на «более традиционные». В связи именно с этим президент Эмомали Рахмонов стал Рахмоном. Также сменили фамилии почти все высшие чиновники в стране.