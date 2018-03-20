В Турции задержали лидера оппозиционного таджикистанского движения «Группа 24»

Сухроб Зафар и Насим Шарипов. Фото с сайта Akhbor-rus.com

Турецкая полиция задержала в Стамбуле в понедельник, 19 марта, председателя запрещенного в Таджикистане оппозиционного политического движения «Группа 24» Сухроба Зафара (Табарова) и представителя той же группы Насима Шарипова. Об этом сообщает портал «Ахбор» со ссылкой на представителя «Группы 24» Нуриддина Ризо. В оппозиционном движении убеждены, что 40-летний Сухроб Зафар, известный также под псевдонимом Шам, и его сподвижник Насим Шарипов были задержаны по просьбе властей Таджикистана. Там указывают, что преследование Зафара и Шарипова имеет открыто политический характер, и напоминают, что власти Турции уже признали это в 2014 году, когда освободили Зафара из-под ареста.

«Группа-24» была создана в августе 2012 года. Ее учредителем и лидером был бизнесмен Умарали Кувватов, который открыто угрожал Эмомали Рахмону революцией. Сухроб Зафар, племянник генерала Гаффора Мирзоева, который в 2006 году был осужден пожизненно в Таджикистане, был одним из первых, кто присоединился к этой группе.

В октябре 2014 года деятельность «Группы 24» решением Верховного суда Таджикистана была признана экстремистской и запрещена на территории республики, а Кувватов покинул Таджикистан и с декабря 2014 года проживал в Турции. В 2014 году Зафара, Кувватова и других членов группы задержали там по просьбе властей Таджикистана, но не экстрадировали, поскольку обвинения Душанбе были признаны политическими.

5 марта 2015 года Кувватов был застрелен в Стамбуле на глазах у супруги и детей. В августе 2015 года группу возглавил Сухроб Зафар.

В марте Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал новый список 1372 физических лиц, «связанных с терроризмом», куда вошли, в том числе, члены «Группы 24».