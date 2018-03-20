В Турции задержали лидера оппозиционного таджикистанского движения «Группа 24»
«Группа-24» была создана в августе 2012 года. Ее учредителем и лидером был бизнесмен Умарали Кувватов, который открыто угрожал Эмомали Рахмону революцией. Сухроб Зафар, племянник генерала Гаффора Мирзоева, который в 2006 году был осужден пожизненно в Таджикистане, был одним из первых, кто присоединился к этой группе.
В октябре 2014 года деятельность «Группы 24» решением Верховного суда Таджикистана была признана экстремистской и запрещена на территории республики, а Кувватов покинул Таджикистан и с декабря 2014 года проживал в Турции. В 2014 году Зафара, Кувватова и других членов группы задержали там по просьбе властей Таджикистана, но не экстрадировали, поскольку обвинения Душанбе были признаны политическими.
5 марта 2015 года Кувватов был застрелен в Стамбуле на глазах у супруги и детей. В августе 2015 года группу возглавил Сухроб Зафар.
В марте Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал новый список 1372 физических лиц, «связанных с терроризмом», куда вошли, в том числе, члены «Группы 24».