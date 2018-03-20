В Дашогузе началась кампания против обрезания на дому

Дашогуз. Фото с сайта Votpusk.ru

В городе Дашогуз на северо-востоке Туркменистана и в его окрестностях началась кампания по борьбе с обрезанием детей на дому. Об этом 19 марта сообщило радио «Азатлык»

Источники в регионе рассказали журналистам, что в течение последнего месяца сотрудники полиции и службы национальной безопасности массово задерживают знахарей, которые предлагают услуги по обрезанию. Задержанных предупреждают, что впредь за обрезание на дому им будет выписываться штраф в размере три тысячи манатов ($858,37 по официальному курсу).

Если же знахарь, уже оштрафованный за эту услугу, снова будет уличен в том же самом, то его угрожают приговорить к лишению свободы. Дело одного задержанного, уролога на пенсии, уже передано в суд.

Одновременно, по словам собеседников «Азатлык», власти начали активно пропагандировать отказ от обрезания на дому среди местных жителей.

Многим жителям Дашогуза трудно подчиниться новым требованиям в связи с недостатком финансов. Обрезание в государственной больнице официально стоит 30 манатов ($8,58), но, по словам местных жителей, еще 200 манатов ($57,22) надо доплатить врачу в виде взятки. Кроме того, после операции детям прописывают лекарства, которые обходятся родителям еще в 50 манатов ($14,31). У знахарей же эта услуга стоила 100 манатов ($28,61).

Также у жителей окрестностей Дашогуза возникают транспортные проблемы – не из всех населенных пунктов легко можно добраться до больниц, где есть хирургические и урологические отделения. Иногда для этого надо проехать более ста километров. Наконец, местные жители опасаются обезболивающих уколов. Они утверждают, что после укола ребенок якобы плохо себя чувствует в течение месяца.

Подавляющее большинство населения Туркменистана исповедует ислам. Согласно традициям этой религии, обрезанию должны быть подвергнуты все мальчики до достижения совершеннолетия (желательно как можно раньше после рождения), а также мужчины, пришедшие к вере во взрослом возрасте. В медицинской среде приводится множество доводов как в пользу обрезания, так и против него. При этом медики сходятся во мнении, что кустарное обрезание является опасным.