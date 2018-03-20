Бердымухамедов уволил зампреда комитета по телерадиовещанию за слабое восхваление Туркменистана

Телерадиоцентр в Ашхабаде. Фото с сайта Mytravelbook.org

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил заместителя председателя Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Эзиза Реджебова с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Соответствующее постановление подписано 19 марта, передает сайт «Хроника Туркменистана»

Несмотря на то, что новости официальных туркменских СМИ почти полностью состоят из отчетов об успехах, Бердымухамедов время от времени выступает с критикой передач государственного телевидения, отмечая их «режиссерские упущения» и «оторванность от жизни», и требует искать новые подходы к пропаганде. Последний раз туркменский президент публично раскритиковал работу СМИ 15 января во время заседания кабинета министров. «Статьи не отражают в полной мере достижения Туркменистана. Передачи, транслируемые на теле-и радиоканалах, по качеству и содержанию не отвечают предъявляемым требованиям», — сказал тогда Бердымухамедов. Он потребовал «поднять работу СМИ на должный уровень и принять действенные меры в целях демонстрации успехов во всех сферах и широкой популяризации достижений Туркменистана».

В начале января он объявил строгий выговор с последним предупреждением вице-премьеру по культуре и СМИ Аннагельды Гараджаеву «за ослабление контроля над деятельностью курируемых учреждений». Спустя две недели, 26 января, на место Гараджаева была назначена Бахаргуль Абдыева, бывшая завотделом культуры кабинета министров, которая должна была совершенствовать СМИ — восполнить нехватку квалифицированных журналистов и открыть институт журналистики и массовых коммуникаций.

Работа СМИ в Туркмении заключается, главным образом, в освещении деятельности президента, создании репортажей о свершениях и позитивной картины. Так, в последние месяцы, когда в стране обострился продовольственный кризис и начались драки в очередях за отрубями, телевидение должно было демонстрировать кадры продуктового изобилия.