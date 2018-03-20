Натурализованная спортсменка отсудила у Федерации тхэквондо Казахстана $27.000

Джансель Дениз. Фото с сайта Prosports.kz

Турецкая спортсменка с казахстанским паспортом Джансель Дениз отсудила у Казахстанской федерация тхэквондо WTF 8,7 млн тенге ($27.162), сообщает Informburo.kz

Согласно материалам дела, в июне 2015 года тхэквондистка и Федерация заключили договор. Дениз вошла в состав национальной сборной Казахстана. В случае успешных выступлений ей ежемесячно полагалось три тысячи долларов. Казахстанский паспорт спортсменка получила в октябре 2015 года.

В августе 2016 года Федерация расторгла договор с Дениз из-за неудовлетворительного результата на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Дениз уступила в стартовой схватке).

В суде спортсменка представила документы об участии в соревнованиях под флагом Казахстана в 2015-2017 годах и попросила признать одностороннее расторжение договора недействительным, взыскав с Казахстанской федерация тхэквондо WTF 24 млн тенге($74.931). Есильский районный суд Астаны 8 января 2018 года частично удовлетворил её требования. Суд постановил выплатить спортсменке 8,7 млн тенге за выступления с января по сентябрь 2016 года.

Следует отметить, что Дениз предложили подписать договор, но она отказалась после утверждения состава сборной на 2017 год. 15 марта решение суда первой инстанции апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений.

Джансель Дениз осенью 2016 года выиграла чемпионат страны. Под казахстанским флагом завоевала серебряную медаль на XXIX Всемирных студенческих играх, прошедших в 2017 году. В том же году спортсменка взяла «серебро» на турнире Dutch Open в голландском Эйндховене, «бронзу» Кубка президента Греции и Fujairah Open и выиграла Kazakhstan Open. Также в активе спортсменки серебряная награда Исламиады-2017 в Баку.

На соревнования 2017 года спортсменка выезжала за счёт республиканского государственного казенного предприятия «Дирекция штатных и национальных команд и спортивного резерва». Эта организация подчиняется Министерству культуры и спорта республики.

Дениз родилась в Степногорске, но уехала с мамой жить в Турцию, где стала профессиональной тхэквондисткой и начала выступать за сборную этой страны. На момент получения паспорта Казахстана спортсменка в олимпийском рейтинге занимала 31-е место (в весовой категории свыше 67 кг). Также Дениз восьмикратная чемпионка Турции. В составе турецкой сборной выиграла две серебряные и бронзовую медаль на Austrian Open, золотую награду Russian Open, бронзовые медали Dutch Open и Trelleborg Open, становилась двукратной серебряной призершей Ukraine Open и Moldova Open.