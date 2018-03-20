В Ташкенте сотрудника патрульно-постовой службы оштрафовали на основании фото в соцсети

Фото с сайта UzReport

Водитель автомобиля «нексия» патрульно-постовой службы города Ташкента был оштрафован за нарушение Правил дорожного движения – парковку под знаком «Пешеходный переход». Причиной наложения денежного взыскания послужило фото, опубликованное одним из пользователей социальной сети, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.

Ведомство подчеркивает, что по фото, выложенному в соцсети (не уточняется, какой именно), была проведена проверка, в результате которой сотрудники управления безопасности дорожного движения выписали коллегам штраф в размере трех минимальных зарплат (МРЗП). Сейчас эта сумма составляет 516.720 сумов ($63,4).

ГУВД поблагодарило граждан «за активность в деле повышения культуры поведения на дорогах», заверив, что ко всем нарушителям вне зависимости от статуса будут применяться меры в соответствии с законом. Вместе с тем, правоохранительные органы призвали пользователей соцсетей, комментируя то или иное событие, «быть взаимовежливыми, культурными, уважать друг друга и относиться и поступать в отношении друг друга в духе братства».

Главное управление внутренних дел столицы Узбекистана активно работает в интернете – помимо мониторинга соцсетей, ведомство предложило пользователям отправлять снятые ими на видео факты нарушения ПДД непосредственно на сайт УБДД ГУВД ubdd.uz в специальную рубрику «Мобильный репортер». Также с начала марта для приема жалоб и просьб от населения в режиме онлайн собственную страницу в Facebook открыл начальник управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента Бехзод Сайфуллаев.