В Ташкенте сотрудника патрульно-постовой службы оштрафовали на основании фото в соцсети
Ведомство подчеркивает, что по фото, выложенному в соцсети (не уточняется, какой именно), была проведена проверка, в результате которой сотрудники управления безопасности дорожного движения выписали коллегам штраф в размере трех минимальных зарплат (МРЗП). Сейчас эта сумма составляет 516.720 сумов ($63,4).
ГУВД поблагодарило граждан «за активность в деле повышения культуры поведения на дорогах», заверив, что ко всем нарушителям вне зависимости от статуса будут применяться меры в соответствии с законом. Вместе с тем, правоохранительные органы призвали пользователей соцсетей, комментируя то или иное событие, «быть взаимовежливыми, культурными, уважать друг друга и относиться и поступать в отношении друг друга в духе братства».
Главное управление внутренних дел столицы Узбекистана активно работает в интернете – помимо мониторинга соцсетей, ведомство предложило пользователям отправлять снятые ими на видео факты нарушения ПДД непосредственно на сайт УБДД ГУВД ubdd.uz в специальную рубрику «Мобильный репортер». Также с начала марта для приема жалоб и просьб от населения в режиме онлайн собственную страницу в Facebook открыл начальник управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента Бехзод Сайфуллаев.