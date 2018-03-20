«Лукойл» открыл первую в Ташкенте и самую дорогую в Центральной Азии автозаправку

Фото пресс-службы компании «Лукойл»

В Ташкенте во вторник, 20 марта, открылась первая в Узбекистане автозаправка российской компании «Лукойл», где продаются бензин 92 и 95 марки и дизтопливо. Об этом говорится в сообщении компании. Узбекские автолюбители сразу отметили дороговизну продаваемого там бензина, которая делает «Лукойл» компанией не имеющей себе равных на узбекском рынке.

Бензин и дизельное топливо для АЗС будут поставляться с российских нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Лукойл». Реализацией топлива занимается дочка «Лукойла» – «Лукойл Узнефтепродукт». На заправке есть кафе с бесплатным Wi-Fi и магазин с товарами в дорогу. «Это первая АЗС «Лукойла» в Узбекистане, как и в целом в регионе Центральной Азии. Компания оценит перспективы развития сети», – заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Олег Пашаев.

Судя по первым отзывам, шансов выдержать конкуренцию с продукцией узбекских заводов у российской компании при таких ценах мало. Как пишет Vesti.Uz, топливо на этой заправке шокировало узбекских автомобилистов своей дороговизной: бензин 92 марки продается по 6900 сумов за литр (49,17 рубля), а бензин 95 марки – по 7500 сумов (53,44 рубля). «Такой дороговизны нет ни в одной из стран СНГ, и это вдвое дороже, чем, например, в США. Нет таких цен и в России», – отмечает издание.

С конца 2017 года после повышения цен на бензин в Узбекистане была установлена розничная цена одного литра бензина марки 80 в 3800 сумов (до повышения — 2800 сумов), марки АИ-91 — 4300 сумов (до повышения — 3000 сумов). Бензин марок 92 и 95 реализуются по свободным коммерческим ценам.

Узбекистан в январе-феврале 2018 года увеличил производство автомобильного бензина на 17,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 205,8 тыс. тонн. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, соучредителями которого являются «Узбекнефтегаз» и «дочка» российского Газпрома Gas Project Development Central Asia AG, тоже планируют открыть в Узбекистане сеть АЗС, где будут продавать импортный бензин.