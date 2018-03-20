В Иране повторно заблокируют Telegram за популярность среди оппозиции

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В Иране Высший совет по киберпространству принял решение заблокировать социальную сеть Telegram с начала нового года по местному календарю (с 21 марта). По мнению местных консерваторов, именно эта сеть играет решающую роль в «разжигании ненависти» в отношении действующего политического режима, сообщает Radio Farda

Telegram был заблокирован в Исламской республике во время массовых протестов, происходивших в декабре 2017 – январе 2018 годов. По версии властей и ряда зарубежных экспертов, именно эта социальная сеть сыграла решающую роль в координации действий протестующих. Однако доступ к сети снова был открыт на территории Ирана через несколько дней после окончания волнений.

За этот либеральный шаг резкой критике консервативных кругов страны подвергся президент Хасан Роухани. По мнению глава Высшего совета по киберпространству Хасана Фирузабади (Hassan Firouzabadi), политика, проводимая Telegram, является частью заговора против Ирана. Поэтому социальная сеть должна быть внесена в список запрещенных на территории страны. В то же время Фирузабади признал, что в Иране отсутствует отечественное приложение для виртуального общения, которое могло бы на равных конкурировать с иностранными социальными сетями.

Стоит отметить, что в Иране вновь набирают силу различные протесты во многих регионах. Так, в остане (провинции) Исфахан тысячи крестьян провели демонстрацию против ограничения доступа к воде. Несмотря на репрессии властей, продолжаются протесты работников тяжелой промышленности в южных регионах. Периодически происходят акции за равноправие между женщинами и мужчинами.

По данным иранских властей, из 200 млн пользователей Telegram 40 млн проживают в Иране, около половины населения страны. Эта сеть является самой популярной из сетей виртуального общения. Telegram стал столь популярен после блокирования в Исламской республике доступа к Twitter и Facebook.