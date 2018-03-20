Канадский капитан «Барыса» покинет Астану и хоккейную сборную Казахстана

Найджел Доус. Фото пресс-службы ХК «Барыс»

Капитан «Барыса», игрок сборной Казахстана Найджел Доус не смог договориться о новом контракте с руководством клуба и покинет Астану, сообщает Шайба.kz

В сезоне 2017/2018 Найджел Доус стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в 46 матчах набрал 55 (35+20) очков, но не попал в расширенный список кандидатов в сборную Казахстана. По словам главного тренера национальной команды Галыма Мамбеталиева, Доус не командный игрок. Сам Доус ранее говорил, что хочет выступать за сборную Казахстана, однако он, не имея контракта с «Барысом», боится получить травму и из-за этого не найти новое место работы.

Найджел Доус выступал за «Барыс» с 2011 года. За шесть сезонов в КХЛ канадец сыграл 377 матча и заработал 342 (196+146) очка. В форме сборной Казахстана канадец провел 17 матчей и заработал 21 (10+11) очко.

Также в своей карьере Доус выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Феникс Койотс», «Калгари Флеймс», «Атланта Трэшерс», «Монреаль Канадиенс». В общей сложности Доус в НХЛ провел 212 матчей и набрал 84 (39+45) очков.

Астанинский «Барыс» провалил сезон 2017/2018 и не вышел в раунд плей-офф турнира.

В январе руководство клуба сменило тренера. «Барыс», как и сборную страны, возглавил Галым Мамбеталиев, который, в свою очередь, перестал включать в заявку канадских игроков Линдена Вея, Мэтью Фрэттина и Джеймс Райта. Сборная Казахстана проведет ближайшие матчи в первом дивизионе Чемпионата мира, который состоится с 22 по 28 апреля венгерском Будапеште. Соперниками казахстанцев по группе «А» выступят сборные Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании. Две лучшие команды получат путевку в элитный дивизион и право участвовать в Чемпионате мира-2019. В составе сборной Казахстана впервые с 2014 года нет ни одного канадца, однако ворота будет защищать натурализованный шведский голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.