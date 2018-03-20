Замминистра народного образования Узбекистана призвал законодательно запретить общественные работы для учителей
«Любое развитое государство развивалось через образование… Хватит! Освободите учителей. Пусть каждый занимается своим делом. Парламентарии, депутаты, представители других государственных органов, примем соответствующий документ. Решается судьба нации!» - написал 23-летний замминистра.
Поводом для призыва стала трагедия, случившаяся в Каттакурганском районе Самаркандской области 14 марта. Напомним, в результате ДТП погибла 23-летняя учительница Диана Еникеева, которую наряду с другими преподавателями школы №42 отправили заниматься благоустройством придорожной территории на трассе «Самарканд-Бухара» в преддверии визита президента республики Шавката Мирзиёева.
Однако власти Каттакурганского района заявили, что не принуждали учителей участвовать в работах по благоустройству придорожных территорий. Позднее своим видением ситуации поделился глава хокимията (администрации) Самаркандской области Туробжон Джураев. По информации Gazeta.uz, он назвал публикации в СМИ, увязывающие несчастный случай с приездом в регион Шавката Мирзиёева, «предвзятыми толкованиями, не соответствующими действительности». «В качестве руководителя области могу заверить, что работники учреждений социальной сферы не задействованы и впредь не будут привлекаться к работам по благоустройству территорий со стороны местных органов власти и управления», - цитирует чиновника издание.
Тем не менее, 19 марта «Спутник» со ссылкой на хокимият Самаркандской области сообщил, что после гибели Дианы Еникеевой с занимаемой должности был уволен начальник управления народного образования Каттакурганского района Алишер Джуманазаров. Трагедия вызвала большой общественный резонанс – в социальных сетях активно обсуждается тема принуждения учителей к работе, не имеющей ничего общего с педагогической деятельностью. На сайте Change.org появилась петиция с требованием проведения тщательного, всестороннего изучения обстоятельств гибели Дианы Еникеевой.
Представители центральной власти были не столь активны. Помимо замминистра народного образования, в соцсетях своим мнением относительно инцидента поделились пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Кодир Джураев. Парламентарий в своем сообщении фактически признал то, что учителей в Узбекистане принуждают к общественному труду: «За последние десятилетия учитель в его функциональных обязанностях не отличается от лакея в возвышенном положении. Мы должны принять ряд мер, чтобы сделать учителя одним из самых престижных и ярких членов нашего общества. Это не работа учителя, такая, как подметание, лесозаготовки, помощь фермеру или ремонт школы. Никто не имеет права привлекать учителя к различным общественным действиям добровольно!»
Принудительный труд в отношении учителей и врачей – общепринятая практика в Узбекистане. «Фергана» неоднократно сообщала о том, что медработников и педагогов регулярно заставляют собирать и сдавать металлолом и макулатуру либо платить за определенное количество килограммов такого вторсырья. В декабре прошлого года президент решил это прекратить и издал постановление, запрещающее хокимиятам (администрациям) городов и районов привлекать работников сфер образования и здравоохранения к заготовке и сдаче металлолома.
Однако узбекские власти не спешат отказываться от привычки заставлять бюджетников заниматься уборкой улиц, благоустройством и озеленением территорий, проведением переписи местных жителей, строительством домов, сбором хлопка, сдачи металлолома.