Замминистра народного образования Узбекистана призвал законодательно запретить общественные работы для учителей

Алишер Садуллаев. Фото с сайта Kommersant.uz

Заместитель министра народного образования Узбекистана Алишер Садуллаев на своей странице в Facebook призвал законодателей разработать нормативный документ, запрещающий привлекать учителей к общественным работам.

«Любое развитое государство развивалось через образование… Хватит! Освободите учителей. Пусть каждый занимается своим делом. Парламентарии, депутаты, представители других государственных органов, примем соответствующий документ. Решается судьба нации!» - написал 23-летний замминистра.

Поводом для призыва стала трагедия, случившаяся в Каттакурганском районе Самаркандской области 14 марта. Напомним, в результате ДТП погибла 23-летняя учительница Диана Еникеева, которую наряду с другими преподавателями школы №42 отправили заниматься благоустройством придорожной территории на трассе «Самарканд-Бухара» в преддверии визита президента республики Шавката Мирзиёева.

Однако власти Каттакурганского района заявили, что не принуждали учителей участвовать в работах по благоустройству придорожных территорий. Позднее своим видением ситуации поделился глава хокимията (администрации) Самаркандской области Туробжон Джураев. По информации Gazeta.uz, он назвал публикации в СМИ, увязывающие несчастный случай с приездом в регион Шавката Мирзиёева, «предвзятыми толкованиями, не соответствующими действительности». «В качестве руководителя области могу заверить, что работники учреждений социальной сферы не задействованы и впредь не будут привлекаться к работам по благоустройству территорий со стороны местных органов власти и управления», - цитирует чиновника издание.

Тем не менее, 19 марта «Спутник» со ссылкой на хокимият Самаркандской области сообщил, что после гибели Дианы Еникеевой с занимаемой должности был уволен начальник управления народного образования Каттакурганского района Алишер Джуманазаров. Трагедия вызвала большой общественный резонанс – в социальных сетях активно обсуждается тема принуждения учителей к работе, не имеющей ничего общего с педагогической деятельностью. На сайте Change.org появилась петиция с требованием проведения тщательного, всестороннего изучения обстоятельств гибели Дианы Еникеевой.

Представители центральной власти были не столь активны. Помимо замминистра народного образования, в соцсетях своим мнением относительно инцидента поделились пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Кодир Джураев. Парламентарий в своем сообщении фактически признал то, что учителей в Узбекистане принуждают к общественному труду: «За последние десятилетия учитель в его функциональных обязанностях не отличается от лакея в возвышенном положении. Мы должны принять ряд мер, чтобы сделать учителя одним из самых престижных и ярких членов нашего общества. Это не работа учителя, такая, как подметание, лесозаготовки, помощь фермеру или ремонт школы. Никто не имеет права привлекать учителя к различным общественным действиям добровольно!»

Принудительный труд в отношении учителей и врачей – общепринятая практика в Узбекистане. «Фергана» неоднократно сообщала о том, что медработников и педагогов регулярно заставляют собирать и сдавать металлолом и макулатуру либо платить за определенное количество килограммов такого вторсырья. В декабре прошлого года президент решил это прекратить и издал постановление, запрещающее хокимиятам (администрациям) городов и районов привлекать работников сфер образования и здравоохранения к заготовке и сдаче металлолома.

Однако узбекские власти не спешат отказываться от привычки заставлять бюджетников заниматься уборкой улиц, благоустройством и озеленением территорий, проведением переписи местных жителей, строительством домов, сбором хлопка, сдачи металлолома.