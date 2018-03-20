«Талибан» пригрозил правительству Афганистана оставить Кабул без электричества

Электроподстанция в Кундузе. Фото с сайта Aeic.af

«Талибан» пригрозил правительству Афганистана прекратить подачу электроэнергии в столицу через северные провинции Кундуз и Баглан до тех пор, пока центральные власти сами не обеспечат электричеством эти провинции.

Соответствующее заявление 19 марта талибы направили в некоторые СМИ, в том числе через канал Telegram. В заявлении сообщается, что 18 марта «Талибан» осуществил подрыв опор ЛЭП в районе Хуаджа-Галтан провинции Кундуз, через которую электроэнергия из Таджикистана поступала в Афганистан и через несколько провинций шла в Кабул. Талибы перечислили ряд районов в Кундузе и Баглане, которые правительство должно обеспечить электроэнергией. В противном случае движение не допустит проведения ремонтных работ на поврежденной ими ЛЭП.

Кроме того, в заявлении говорится, что «если афганское правительство и местные власти не будут реализовать гражданские проекты, направленные на восстановление районов, которые находятся под властью талибов, на развитие в них системы здравоохранения и так далее, то движение воспрепятствует реализации гражданских проектов во всем северном регионе».

19 марта в энергетическом секторе правительства Афганистана подтвердили факт подрыва боевиками опор ЛЭП и сообщили, что подача электроэнергии в большинство районов Кабула, как и в некоторые районы северного региона, прекратилась.

В свою очередь, руководитель главного управления по электроэнергии в Кабуле Аманулла Галиб 20 марта сообщил «Фергане», что управление уделяет значительное внимание северному региону. Что касается обесточивания Кабула талибами, то, по словам чиновника, их заявления оторваны от действительности, поскольку управление по электроэнергии имеет возможность автоматически перенаправить в столицу электроэнергию, поступающую из Узбекистана.

Сотрудник главного управления по электроэнергии в Кабуле Забиулла Шамс уточнил 20 марта, что талибы, разрушая ЛЭП, наносят ущерб и себе, потому что в тех районах, которые находятся под их контролем, именно талибы собирают плату за электроэнергию с жителей и получают немалый доход.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими рассказал, что после подрыва ЛЭП силовики вместе с группой инженеров выехали в пострадавший район Кундуза. Власти ожидают восстановления подачи электричества к ближайшей среде.

Другой правительственный чиновник, господин Абдул Бари, подчеркнул, что сам «Талибан» неоднократно препятствовал работе инженеров, которых власть направляла в подконтрольные талибам районы северных провинций. В лучшем случае эти инженеры получали предупреждение не проводить никаких работ по программам правительства, а в худшем - возвращались сильно избитыми за сотрудничество с властью или попадали в заложники. Поэтому нынешнее заявление «Талибана» не вполне понятно: оно призывает осуществить проекты, против которых само выступает.

Уточнил позицию движения его пресс-секретарь Забиулла Моджахед: «Движение рассчитывает решить проблему подачи электроэнергии в те районы, которые долгое время ее не получают - в частности, из-за того, что власти в течение трех-четырех месяцев не заменили испорченные трансформаторы, и жители остаются без света. Мы хотим дать понять центральным властям, чтобы они думали не только о Кабуле, а местным властям – не только о свете в собственных домах, но в первую очередь, думали о жителях», - заявил Забиулла Моджахед.