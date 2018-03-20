В Навруз туркменских бюджетников заставят озеленять улицы под угрозой увольнения

Субботник в Туркмении. Фото с сайта Zehinli.info

Cотрудников государственных учреждений Туркменистана в ближайший Навруз, 21 марта, под угрозой увольнения заставляют выходить на субботник заниматься озеленением. Об этом сообщила Deutsche Welle руководитель базирующегося в Нидерландах Демократического гражданского союза Туркмении Вячеслав Мамедов.

Согласно постановлению, подписанному в феврале туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, в 2018 году в стране будет посажено три миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Обеспечить страну саженцами винограда и трехлетними саженцами деревьев и контролировать их посадки поручено Государственному комитету Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

Неявка на бесплатную работу во время озеленительного ёвара (субботника) грозит бюджетникам увольнениями. При отсутствии профсоюзов и системы защиты трудящихся сделать это легко, пояснил Мамедов немецкому изданию.

Озеленением власти занялись в 1992–1993 годах, когда первый туркменский президент Сапармурат Ниязов, побывав в арабских странах, решил засадить страну средиземноморскими соснами, которые в условиях более суровой зимы и жаркого лета не прижились. Поскольку старые деревья были выкорчеваны, властям пришлось начать работу по озеленению под девизом «Превратим Туркменистан в цветущий сад!» Саженцы закупаются в Турции, при этом озеленение используется как «удобная коррупционная модель» для отмывания денег, так как «посчитать, сколько на самом деле посажено, после того, как саженцы умирают, невозможно», объяснил Мамедов.

Как и другие проекты, запущенные в Туркмении, озеленение не работает без откатов и личной выгоды. Бывший посол республики в Турции и Израиле Нурмухаммед Ханамов подтвердил изданию, что первые предложения от Турции по озеленению с нормальными ценами «отклонялись туркменскими чиновниками, не видевшими в них для себя профита».

Всенародные озеленительные ёвары – одна из форм массового принудительного труда в Туркмении наряду с уборкой улиц к праздникам и сбором хлопка. Во время Азиатских игр в Ашхабаде в 2017 году правозащитники отмечали насильственную мобилизацию граждан для участия в массовых мероприятиях. Во всенародном субботнике приняли участие 365 тысяч человек.