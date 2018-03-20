В парламенте Узбекистана напомнили бюджетникам о возможности заработка на общественных началах

Работы по благоустройству в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

Депутат Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Абдурашид Кадыров поднял вопрос о том, куда направлены средства фонда общественных работ, предназначенные для финансирования работ по благоустройству. По мнению парламентария, речь идет о сумме 800 млрд сумов (примерно $100 млн.), сообщает Dia.uz

Народный избранник заметил, что Узбекистан – уникальная в своем роде страна, где депутаты строят объекты в кишлаках, врачи сажают на улице растения, а учителя – занимаются благоустройством дорог. Причем медики и педагоги выполняют общественные работы совершенно бесплатно – из страха быть уволенными или испортить отношения с руководством.

Кадыров призвал врачей и учителей не надеяться на профсоюзы, самостоятельно заявлять о принудительном труде в различные инстанции. В противном случае, по мнению представителя Олий Мажлиса, нарушения прав работников здравоохранения и образования продолжатся.

По закону общественный труд в Узбекистане должен быть оплачен. Для этого указом президента республики Шавката Мирзиёева в мае прошлого года был создан фонд общественных работ при Министерстве трудовых отношений. Позднее вышло постановление правительства, регламентирующее деятельность фонда. В частности, к общественному труду могут привлекаться только безработные или ищущие работу граждане. Расходы по оплате их труда несет фонд общественных работ: затраты бюджетных организаций компенсируются полностью, субъектов предпринимательства и негосударственных некоммерческих организаций – в пятидесятипроцентном объеме.

Согласно документу, в перечень оплачиваемых общественных работ входят: благоустройство территорий (озеленение, уборка, побелка, чистка арыков, кладбищ, мест паломничества, культурных объектов и другое) городов, районов, махаллей (кварталов) и так далее; ремонт объектов жилищного фонда, улиц, дорог, тротуаров, сезонные сельхозработы, уход за инвалидами, больными, работа в организациях промышленных отраслей и сферы услуг.