Кыргызстанки впервые отправятся в хадж без сопровождения мужчин

Хадж в Мекке. Фото с сайта Hajjmakkahtours.com

Жительницы Киргизии впервые с этого года смогут отправиться в хадж без сопровождения мужчин из своей семьи, сообщает Kaktus.media со ссылкой на руководителя пресс-службы Духовного управления мусульман республики (ДУМК) Максата Атабаева.

Для разрешения поездки существуют определенные условия: женщина должна быть не младше 55 лет, не иметь сына и мужа.

«По просьбе пожилых женщин, у которых нет мужей, сыновей и которые впервые в жизни едут в хадж, дали разрешение поехать без сопровождения. Таких женщин около двадцати. Тем, кто не отвечает условиям, мы отказали», - отметил Атабаев.

Глава пресс-службы добавил, что в последние годы увеличилось количество желающих поехать в хадж, а Саудовская Аравия выделила для граждан Киргизии квоту в 5400 мест, что на 640 мест больше, чем в прошлом году.

По подсчетам ДУМК, поездка обойдется в 2890 долларов.

Каждый год Мекку посещают более миллиона мусульман. Также почти каждый год случается давка возле Каабы (мусульманская святыня). В 1990 году было зафиксировано более 1,4 тысячи жертв. В 2015 году в давке погибло более двух тысяч паломников.

Хадж — паломничество в Исламе, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. В этом году хадж пройдет с 19 по 24 августа.