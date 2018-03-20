В Узбекистане умерла известная женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова

Дильбар Абдурахманова. Фото с сайта Vot.uz

В Узбекистане на 82-м году жизни умерла народная артистка СССР, первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова. Некролог опубликован на официальной странице Государственного академического Большого театр (ГАБТ) имени Алишера Навои в Facebook , где она была дирижером симфонического оркестра. В узбекских СМИ ее называли «огненным дирижером», «поэтессой дирижерской палочки» из-за «страстной» манеры дирижировать.

Она была легендарной фигурой в музыкальной культуре Узбекистана и, как пишут Вести.uz, еще в декабре 2017 года стояла за дирижерским пультом.

Дильбар Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве. Ее родители, Гулям Абдурахманов и Зухра Файзиева, окончив узбекскую оперную студию при Московской консерватории, в 1939 году вернулись в Ташкент. Отец был ведущим солистом ГАБТ имени А.Навои, единственным из узбекских артистов получившим Сталинскую премию, мать работала в фольклорном ансамбле радиокомитета. Дильбар закончила музыкальную школу, поступила в 1955 году в консерваторию, в 1957 году дебютировала как дирижер. В 1964 году поставила первый балет «Коппелия» в Ташкентском хореографическом училище, ездила вместе с ГАБТ с гастролями по СССР. В 1966 году состоялся ее первый зарубежный дебют: в Египте она управляла каирским оркестром. Позже она гастролировала с оркестром по городам Германии, Румынии, Таиланда, Сингапура, в Малайзии участвовала в открытии первого оперного театра.

В 1969 году Дильбар Абдурахмановой было присуждено звание Народной артистки УзССР. В 1974 году она стала главным дирижером ГАБТа и поставила ряд спектаклей: «Анна Каренина», «Испанские миниатюры», «Сотворение мира», «Тановар». В 1977 году ей присвоили звание Народной артистки СССР.

Дильбар Абдурахманова поставила 64 оперных и балетных спектакля. Среди ее знаменитых постановок выделяют оперы «Фауст», «Отелло», «Огненный ангел», «Бал-маскарад», «Трубадур» и «Травиата» Верди, «Самсон и Далила» Сен-Сенса, «Севильский цирюльник» Россини, «Пиковая дама» Чайковского, «Кармен» Бизе, «Любовный напиток» Доницетти, а также балеты «Шопениана», «Бахчисарайский фонтан», «Франческа да Римини», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Корсар», «Дон Кихот», «Золушка».

В последние годы профессор Дильбар Абдурахманова преподавала оперное исполнительство в Государственной консерватории Узбекистана. Ее дочь - Лола Муталипова, ташкентская предпринимательница, владелица бутика свадебной одежды.