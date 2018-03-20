Брат президента Киргизии отказался сдать депутатский мандат даже ради борьбы с наследственностью во власти

Асылбек Жээнбеков. Фото с сайта Sdpk.kg

Брат киргизского президента, депутат и бывший спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Асылбек Жээнбеков ответил отказом на требование бывшего коллеги по фракции Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Мээрбека Мискенбаева сдать депутатский мандат, чтобы внести свой вклад в борьбу с клановостью во власти. Как сообщает Kloop.kg , после внеочередного заседания фракции СДПК в парламенте Асылбек Жээнбеков назвал Мискенбаева «провокатором» и заявил, что тот ввел публику в заблуждение своим выступлением на митинге в память о погибших в 2002 году в Аксы.

Член партии СДПК, председатель общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Мээрбек Мискенбаев 17 марта заявил на митинге, что брат президента должен сдать мандат, чтобы не допустить возвращения семейственности во власти. Мискинбаев потребовал от главы государства продолжить начатую после революции 7 апреля 2010 года борьбу с коррупцией и клановостью и противостоять возвращению во власть людей свергнутого тогда оппозицией президента Киргизии Курманбека Бакиева. По его словам, председатель Социал-демократической партии Киргизии Алмазбек Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 до 2017 года, «не допустил ни одного своего родственника к власти». «Сооронбай Жээнбеков должен взять с него пример, и его брат Асылбек Жээнбеков должен сложить свои полномочия депутата Жогорку Кенеша», — отметил Мискинбаев.

Как передает KNews, Мискинбаев также заявил, что политик давал соответствующее обещание, но не выполнил его: «Депутат Асылбек Жээнбеков обещал, что если его брат станет президентом, то сдаст свой мандат, но, как мы знаем, он это не сделал». Асылбек Жээнбеков воспринял эту речь как провокацию. «Не было никакого разговора о сдаче моего мандата. Его и не может быть», — заявил он и добавил: «Мээрбек Мискенбаев провокатор. Лишить меня депутатского мандата может только народ» (цитата по агентству 24.kg).

«Мы никогда не пойдем по пути Бакиева или Акаева. Мы не будем вмешиваться в государственные дела и президентские полномочия нашего брата», — добавил Асылбек Жээнбеков.

7 апреля 2010 года в Киргизии произошла вооруженная смена власти, президент Бакиев покинул страну. В Бишкеке 17 марта прошел митинг-реквием в память погибших в Аксыйских и Апрельских событиях, на который вышли около 300 человек.