Пятикратному чемпиону Казахстана по футболу разрешили заявить новичков

Игроки «Актобе». Фото пресс-службы футбольного клуба

С казахстанского футбольного клуба «Актобе» снят запрет на регистрацию игроков, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«20 марта на заседании Палаты по разрешению споров КФФ было принято решение о снятии санкции в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» в отношении АО «ОФК «Актобе» в связи с предоставленными от футбольного клуба и Управления физической культуры и спорта акимата Актюбинской области документами», - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что из штаб-квартиры ФИФА пришло официальное письмо, согласно которому с футбольного клуба «Актобе» снят запрет на регистрацию игроков.

Таким образом, начиная с третьего тура, «Актобе» сможет играть футболистами, подписанными в период межсезонья. Снятие запрета действует до лета, именно до этого времени клуб обязан рассчитаться с долгами. Сумма задолженности достигает 600 млн тенге ($1,87 млн).

Следует отметить, что два первых тура команда провела наполовину молодежным составом. Первый матч против «Кайсара» актюбинцы выиграли (1:0), во втором туре уступили «Иртышу» (1:2).

Ранее сообщалось, что ФК «Актобе» запрещено регистрировать новобранцев команды, так как клуб имеет задолженности перед футболистами и поставщиками различных услуг.