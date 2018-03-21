Киргизские мигранты в 2017 году побили рекорд по денежным переводам из России

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Мигранты из Киргизии в 2017 году побили прежний рекорд по денежным переводам из России, установленный в 2013 году. Это следует из статистики по переводам физических лиц, опубликованной российским Центробанком.

За минувший год физические лица перевели в Киргизию $2,21 миллиарда. Это на 27% больше, чем в 2016 году, и на 5% больше, чем в 2013 году.

Таджикистан и Узбекистан пока не побили рекорды, также зафиксированные в 2013 году. Но при этом мигранты из этих стран перевели на родину больше денег, чем граждане Киргизии. В Узбекистан за год перевели $3,9 миллиарда – на 42% больше уровня 2016 года и на 42% меньше 2013 года. В Таджикистан было переведено $2,54 миллиарда – на 31% больше, чем в 2016 году, и на 40% меньше, чем в 2013 году.

Аналитик Российской академии наук, профессор Сергей Абашин считает, что при таких темпах роста объема переводов Таджикистан и Узбекистан смогут превысить уровень 2013 года уже в 2018 или 2019 году. Помешать этому могут лишь форс-мажорные ситуации.

Объем денежных переводов мигрантов из России стал резко сокращаться с 2014 года в связи с кризисом российской экономики. Падение курса рубля повлекло за собой обесценивание зарплат.