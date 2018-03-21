Политзаключенных в Туркменистане обошли помилованием на Навруз

Тюрьма в Туркменистане. Фото с сайта Hronikatm.com

В ходе помилования в честь Новруз Байрамы в Туркменистане не были освобождены политические активисты. Об этом 20 марта сообщило издание «Альтернативные новости Туркменистана»

Как стало известно журналистам, помилование коснулось только людей, осужденных за уголовные преступления. Так, из колонии города Теджен были освобождены десять человек. Все они отбывали сроки за умышленные убийства. Из колонии в Лебапском велаяте освободили 300 человек, среди которых есть осужденные за изнасилования.

Всего, по оценкам источников «Альтернативных новостей Туркменистана», на свободу вышли около тысячи человек. В их число не вошли гражданские активисты, такие как Гаспар Маталаев, исследовавший принудительный труд на хлопковых полях, Сапармамед Непескулиев, занимавшийся независимой журналистской деятельностью, и Мансур Мингелов, обвинявший в пытках сотрудников службы по борьбе с наркотиками.

В преддверии Новруз Байрамы в Туркменистане, как и перед всеми праздниками и важными государственными событиями, ходили слухи о беспрецедентно массовом помиловании осужденных. Одни источники утверждали, что помилованы будут шесть тысяч человек, другие источники обещали свободу всем заключенным, отбывшим более двух третей наказания и имеющим право на досрочное освобождение. Аналитики относились к этим слухам скептически, вспоминая, что обычно они не оправдываются.