В Мосгордуме предложили сажать за пособничество нелегальным мигрантам

Задержанные в ходе рейда мигранты-нелегалы. Кадр телеканала «Москва 24»

В Мосгордуме предложили ввести тюремные сроки до двух лет для пособников нелегальной миграции. В число пособников будут записывать, в том числе, людей, которые помогут незаконному мигранту советом. Текст законопроекта опубликован на сайте московского парламента.

Сейчас статьей 322.1 УК РФ ответственность предусмотрена для организаторов нелегальной миграции, им грозит пять лет лишения свободы, а если нелегал прибыл в страну «в целях совершения преступлений» — до семи лет. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила дополнить статью ответственностью за пособничество.

Законопроект, предусматривающий такие поправки в уголовный кодекс, обсуждался во вторник, 20 марта, на заседании комиссии Мосгордумы по безопасности, пишет «Коммерсант». Как пособников документ определяет граждан, давших нелегалам «указания», «предоставивших информацию» или «устранивших препятствия» незаконной миграции.

Как пояснила Святенко «Московскому комсомольцу», под это определение попадают «советчики», которые порекомендуют мигранту без патента человека, помогающего устроиться на работу, не сдавая экзамена по языку и истории. Пособниками также будут считать людей, содействующих транспортировке мигрантов при пересечении границ или продлению срока регистрации. Санкции в зависимости от серьезности деяния — штраф до 80 тыс. руб. либо принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет — разрабатываются депутатами совместно с полицией и прокуратурой.

Проект закона будет рассмотрен на заседании Мосгордумы 21 марта, сообщает «Вечерняя Москва». Эксперты указали на «расплывчатые формулировки» документа. Согласно статье 33 УК РФ, «соучастником преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник». «Умышленное содействие преступлению, но без получения выгоды отсутствует в законодательстве», — пояснила московский омбудсмен Татьяна Потяева. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сказал МК, что подобный состав преступления будет очень трудно обнаружить, поскольку мигранты не обязаны предоставлять полиции трудовые договоры, а найти человека, который посоветовал куда-то обратиться за «липовым» документом, практически невозможно. Специалисты по миграции связывают коррупцию в этой сфере наличием в миграционном законодательстве неопределенных и взаимоисключающих норм и требований, с установлением трудновыполнимых требований к мигрантам и жесткими санкциями за их невыполнение.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2017 году на миграционный учет в России было поставлено более 15,7 млн иностранных граждан, из которых около 7,7 млн составляют приезжие из стран Центральной Азии.

В Москве в 2017 году выявили 511.000 нарушителей миграционного законодательства. По данным мэрии, более 40.000 были выдворены за отказ встать на учет, около 400.000 получили патент для работы и легального пребывания.