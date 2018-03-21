Поезда из Узбекистана в Россию будут ехать на два часа меньше
На 75 километров сократилось расстояние из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении. Поезда, следующие сообщением Ташкент – Саратов, Ташкент – Волгоград, Алма-Ата – Нукус, Андижан – Ургенч, Нукус – Ургенч – Термез, также будут ехать по новой железнодорожной линии, что сэкономит пассажирам около двух часов.
Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои — Учкудук — Султануиздаг — Нукус, что позволит увеличить поток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в Казахстан и Россию.
Дорога пролегает в пустынном регионе страны. Строительно-монтажные работы начались одновременно с двух сторон на встречу друг другу. В ходе прокладки линии построены 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука). Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров. Были задействованы свыше полутора тысяч рабочих и специалистов, более тысячи единиц строительной техники и механизмов.
До открытия новой линии поезда из Ташкента в Ургенч ходили объездным путём, по линии Навои – Учкудук – Мискин.
Сдача в эксплуатацию новой линии, строительство которой началось в декабре 2016 года, состоялась 1 декабря 2017 года. В этот же день по маршруту пошли грузовые составы.
В ближайшем будущем по новой железнодорожной линии планируется запустить движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать условия для нового туристского маршрута и объединить в единое транспортное направление города Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.
Ранее, 9 марта этого года, началось движение по новой железной дороге Амузанг-Хашади, соединяющей Узбекистан и Таджикистан.
Летом 2016 года, была запущена линия Ангрен – Пап.