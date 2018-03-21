Турецкие власти тайно передали Ташкенту узбекского мигранта

Закир Рахимов

Турецкие власти похитили в Стамбуле узбекского мигранта Закира Рахимова и отправили его в Узбекистан. Об этом «Фергане» сообщил его племянник Алишер.

По его словам, Закира Рахимова 28 февраля похитили неизвестные люди, когда он находился в своей машине на парковке рядом с домом. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что похитителей было шестеро, они приехали на двух автомобилях, по трое в каждом. «В ту ночь дядя не пришел домой. Мы начали его искать, но нигде не могли найти. Мобильный телефон был отключен. Обращались в полицию, там нам сказали, что его нет в списке задержанных, которые фиксируются в электронной базе данных» - рассказал Алишер.

Только спустя две недели поисков, 15 марта, семья нашла 44-летнего Закира Рахимова в полицейском отделении в районе Байрамтепе. «Его привезли в это отделение, как будто ничего не произошло. Он сказал сыну, что нет необходимости нанимать адвоката, так как ему пообещали, что отпустят через 1-2 дня. Мы тоже поверили в это», - поделился племянник.

Через три дня, 18 марта, в 01:30 по местному времени Закир Рахимов позвонил сыну и сказал, что сидит в самолете, улетающем в Ташкент. «Так случилось. Я уезжаю в Ташкент. Это воля Всевышнего. Меня обманули», - процитировал дядю Алишер. Семья Рахимова предполагает, что он сейчас содержится в Таштюрьме (центральный следственный изолятор МВД Узбекистана - прим. «Ферганы»).

Закир Рахимов - уроженец города Карман Навоийской области Узбекистана. Последние пять лет он жил в Стамбуле, где занимался бизнесом. Рахимов покинул страну, когда власти начали преследования религиозных людей после терактов в Ташкенте в 1999 году.

Напомним, взрывы в столице Узбекистана привели к массовым репрессиям со стороны властей. По некоторым данным, были арестованы и осуждены до 30 тысяч человек. Власти заявили, что за взрывами стоит «Хизб Ут-Тахрир», радикальная исламистская организация, деятельность которой запрещена во многих странах, в том числе и в России.

В прошлом году Турция также тайно выдала Ташкенту двух граждан Узбекистана — Абдуллу Эрматова и Эркина Авазова. Причем последнего экстрадировали несмотря на то, что, по словам его жены, ему был предоставлен статус беженца местным представительством ООН. В 1999 году Турция выдала Узбекистану Зайниддина Аскарова, которого узбекские власти обвиняли в причастности к терактам. В 2010 году он скончался в тюрьме. Исламское движение Узбекистана заявило, что Аскаров был «казнен» в заключении.