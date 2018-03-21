Турция обвинила ООН в пропаганде терроризма

Зейд Раад аль-Хусейн (слева), задержанная в Стамбуле беременная женщина. Фотографии с сайта Turkishminute.com

Власти Турции отвергли обвинения в серьезных нарушениях прав человека, в том числе массовых пытках и убийствах, содержавшиеся в докладе ООН Верховного комиссариата ООН по правам человека в Женеве. Доклад в Министерстве иностранных дел Турции назвали «тенденциозным» и «неприемлемым», передает Al Jazeera

«Доклад содержит безосновательные утверждения, соответствующие пропагандистским усилиям террористических организаций», — говорится в заявлении турецкого МИД. Там подчеркнули, что документ ООН «полностью игнорирует серьезные и многочисленные террористические угрозы безопасности», с которыми страна столкнулась после неудавшейся попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В 29-страничном докладе управления комиссариата ухудшающаяся ситуация с правами человека связывается с расширением полномочий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после попытки переворота. Приводится статистика об увольнениях и судебных преследованиях учителей, судей и юристов, арестах журналистов, закрытии СМИ и сайтов. По данным ООН, за полтора года режима чрезвычайного положения были задержаны около 160 тысяч человек и 152 тысяч госслужащих лишились своих постов. Около 300 журналистов арестованы на том основании, что в их публикациях содержатся «апологетические чувства к террористам» или другие «вербальные правонарушения», говорится в докладе.

Верховный комиссар ООН по правам человека принц Зейд Раад аль-Хусейн сказал, что количество уволенных или задержанных людей в Турции «ошеломляет».

Как передает EuroNews, наибольшее беспокойство, по словам официального представителя комиссариата Равины Шамдасани, вызвали сообщения о задержании около 100 беременных или только что родивших женщин, которых турецкие власти сочли «сообщницами» мужей. Некоторые из них были задержаны со своими детьми, а другие жестоко разлучены с ними, отметили в ООН.

На юго-востоке страны силовики убивают и пытают людей, разрушают дома и культурное наследие курдов. В докладе упоминаются случаи применения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, в том числе избиения, угрозы сексуального насилия и фактическое сексуальное насилие, а также поражение электротоком и пытки утоплением — со стороны полиции, жандармерии, военной полиции и сила безопасности.

ООН призвало Турцию отменить чрезвычайное положение и восстановить нормальную работу государственных институтов. В Турции продолжаются аресты людей, считающихся последователями духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого власти страны обвиняют в организации мятежа 2016 года. Сам Гюлен находится в США. Власти Турции настаивали на его экстрадиции, но их требования выполнены не были.