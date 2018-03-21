Гурбангулы Бердымухамедов велел военным и медикам заняться разведением верблюдов

Туркменские верблюды. Фото с сайта Arzuw.news

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Министерствам здравоохранения и обороны организовывать верблюжьи фермы, сообщает «Туркменистан сегодня»

Бердымухамедов провёл очередное рабочее совещание по прямой видеосвязи с участием председателя Меджлиса (парламента), руководителей ряда министерств и хякимов (губернаторов), на котором затронул тему здоровья нации и акцентировал внимание на свойствах кисломолочного продукта на основе верблюжьего молока – чала. Президент подчеркнул, что «было бы целесообразно наряду с различными профилактическими методами предусмотреть включение в рацион питания пациентов этого целебного напитка». Рассуждая о широком применении чала в народной медицине, Бердымухамедов поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности, а также хякиму Ахалского велаята и министру обороны подготовить соответствующие предложения по организации верблюжьих ферм и предприятий по производству напитка.

Чал (в Казахстане – шубат) – кисломолочный напиток из верблюжьего молока с высоким процентом жирности (до 8%). Чал может быть полезен при астме, туберкулёзе, воспалении печени, диабете и псориазе.

Бердымухамедов - стоматолог по образованию - является приверженцем и пропагандистом здорового образа жизни. Президент даже написал книгу «Туркменистан – страна здоровых людей», названную местными СМИ «уникальным научным трудом». Также туркменские власти позиционируют себя рьяными защитниками населения в социальной сфере и здравоохранении.