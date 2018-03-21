Футбольному клубу «Актобе» запретили проводить домашние матчи

Инспекция стадиона в Актобе. Фото с сайта Pflk.kz

Совместная комиссия Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) запретила проводить ФК «Актобе» домашние матчи на Центральном стадионе, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Решение было принято в связи с тем, что в ходе инспекции выявлена «неготовность натурального покрытия к проведению официальных матчей в связи с неблагоприятными для газона погодными условиями». Запрет действует до полного устранения неполадок.

В 2011 году на Центральном стадионе в Актобе была установлена система подогрева поля, однако она не справляется с ненастной погодой. Гендиректор ФК «Актобе» Самат Смаков заявил, что система подогрева вышла из строя, а игра на мерзлом поле может быть опасна для футболистов.

Мнения поклонников казахстанского футбола расходятся. Одни считают, что в стране жесткие погодные условия, и следовало бы начинать чемпионат в середине апреля. Другие - что проблемы связаны исключительно с управленческими кадрами в команде. Ближайший домашний матч актюбинцев против ФК «Кайрат» состоится на нейтральном поле. Место проведения определит руководство «Актобе».

В 2017 году Комиссия по допуску полей ввела запрет на проведение матчей на еще одном стадионе в Актобе – ОДЮШОР. Санкции были наложены в связи с тем, что на арене искусственное покрытие.

Первые два матча чемпионата страны «Актобе» провел в гостях. В первом туре актюбинцы обыграли «Кайсар» 1:0, во втором – уступили «Иртышу» 1:2.

Ранее сообщалось о долгах «Актобе» перед футболистами и запрете на регистрацию новичков. Запрет был снят 20 марта, однако клубу необходимо погасить задолженности до лета 2018 года.