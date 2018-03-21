Жителям Казани покажут кинофильмы из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении

Кадр из фильма «Красная косынка» (Турция, 1977, по повести Чингиза Айтматова)

В Казани в среду, 21 марта, открылся первый Международный фестиваль тюркского кино, в котором принимают участие кинематографисты из семи стран: России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.

Программа фестиваля рассчитана на пять дней. На ковровой дорожке гостей встречали представители 11 тюркских народов в национальных костюмах и угощали рахат-лукумом, передает ТАСС. Фестиваль продлится до 25 марта.

В кинотеатре «Мир» покажут фильмы «Поисковый двигатель» (Турция, режиссер Аталай Ташдикен, 2015), «Дорога под небесами» (Узбекистан, режиссер Камара Камалова, 2006), «Старик» (Казахстан, режиссер Ермек Турсунов, 2012, 102 мин.), «Эртурул 1890» (Турция, режиссер Мицутоши Танака, 2015), «Разговаривай как мой муж» (Турция, режиссер Кивандж Баруони, 2015), «Саякбай – Гомер 20-го века» (Кыргызстан, режиссер Эрнест Абдыжапаров, 2017), «Дерево Джамал» (СССР, Туркменистан, режиссер Ходжакули Нарлиев, 1980).

Фильмом-открытием стала картина российского режиссера Юрия Фетинга «Бибинур» (2009), снятая в Татарстане. Закроется фестиваль фильмом «Гора 2» (2016) турецкого режиссера Альпера Каглара. На первый день запланирован также показ фильма «Красная косынка» (1977) Атифа Йылмаза (1925–2006), одного из ключевых режиссеров турецкого кино, снятый по одноименной повести Чингиза Айтматова. Айтматов стал героем другого фильма, привезенного в Казань, – «Саякбай. Гомер 20 века» киргизского режиссера Эрнеста Абдыжапарова. В нем Айтматов, студент Литературного института, отправляется навестить манасчи Саякбая, чтобы лучше понять эпос «Манас». В течение двух дней Саякбай рассказывает о своей жизни и о том, как стал манасчи.

Уроженка Бухары Камара Камалова окончила ВГИК, работала на киностудии «Узбекфильм» режиссером сначала мультипликационных, потом художественных фильмов. С 1993 года имеет свою киностудию «ШОД», на которой снят ее фильм «Дорога под небесами». Он рассказывает о том, как парень покидает беременную девушку, которая, чтобы не опозорить родных, вынуждена выйти замуж за нелюбимого.

Туркменская мелодрама «Дерево Джамал» рассказывает историю о колхознице Джамал, за которой начинает без успеха ухаживать местный мошенник Клыч, пока ее муж Назар уходит на войну. Вернувшийся с войны инвалидом Назар верит распускаемым Клычем слухам, и супруги до времени расстаются. Режиссер и исполнитель главной роли назвал этот фильм воплощением «народной мечты о большой верности», о «высокой любви молодых, которые вопреки всем тяготам любят друг друга».

Творческие встречи с кинематографистами из Туркменистана пройдут в Доме Дружбы народов.

На фестивале не будет призов и наград, цель мероприятия – популяризация национального кино. «У наших гостей интерес в том, чтобы не замыкаться в своих республиках, своих странах – им нужен прокат», – объяснил руководитель Ассамблеи Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов на открытии фестиваля.