Назарбаев прилетел к Мирзиёеву в Самарканд отметить Навруз

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду, 21 марта, посетил Самарканд, где вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым почтил память первого узбекского президента Ислама Каримова в мемориальном комплексе Хазрати Хизр, сообщается на сайте Мирзиёева. В мавзолее Каримова были прочтены суры из Корана, а на могилу возложены цветы.

Перед этим Назарбаев провел беседу с Мирзиёевым в Комплексе форумов Самарканда, затем они вместе осмотрели достопримечательности города. Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза, побеседовал с активистами, аксакалами и молодежью и возложил цветы к подножию памятника Алишеру Навои и Абдурахману Джами – символу узбекско-таджикской дружбы, восстановленному в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои по случаю потепления отношений между двумя странами.

В самаркандском праздновании приняли участие гости из Таджикистана. Предыдущая встреча президентов Казахстана и Узбекистана состоялась менее недели назад, 16 марта, на саммите в Астане, где лидеры центральноазиатских государств впервые за последние 13 лет собрались без представителей России. В саммите приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Мавзолей Каримова в Самарканде открылся по инициативе Мирзиёева 30 января 2018 года, в день 80-летия первого узбекского президента. На мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова».