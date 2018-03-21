Нужна помощь детям: Собираем средства на реабилитацию трехлетнего Матвея после травмы головы
На минувшей неделе БФ «Гольфстрим» также участвовал в «Днях Навруза на Старом Арбате». Фонд привез на ярмарку в честь праздника весны сделанные вручную игрушки, пряники, перчатки, сумочки, картины, а также открытки с видами Таджикистана. Собранная сумма — 11.556 рублей — направлена на реабилитацию детей с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей.
Но в помощи продолжают нуждаться многие другие дети. Один из них — трехлетний Матвей Марц из Сергиева Посада. Во время игры ему на голову упал телевизор — малыш получил черепно-мозговую травму. Матвей попал в реанимацию на 17 дней. Ему установили трахеостому и гастростому (вставляемые через отверстия на коже трубки для обеспечения функции дыхания и питания). Многие месяцы Матвей жил с этими трубками, из-за них он не мог разговаривать.
Долго потом родители винили себя, что не доглядели, но случившееся уже не изменить. Теперь нужно спасать ребенка. Целый год мама с папой занимались лечением Матвея. Наконец, трубки сняли. Матвей и его родители снова услышали его голос. Счастью не было предела.
Чтобы Матвей вернулся к прежней жизни, ему сейчас нужно продолжить лечение и пройти курсы реабилитации со специалистами — физиотерапевтами, массажистами, логопедом, дефектологом и другими.
Матвей Марц со специалистом реабилитационного центра
На годовой курс лечения и реабилитации малыша требуется 345.600 рублей. Каждый из нас может поучаствовать в жизни этого мальчика, помочь ему восстановить здоровье. Для этого нужно всего лишь перечислить посильную сумму на его счет одним из следующих способов:
- on-line по банковской карте с сайта фонда
- PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru — для перевода в валюте.
- Реквизиты для перевода в валюте через иностранный банк — http://www.golfstreamfond.ru/if-you-can-help
- Яндекс кошелек – 41001967430981
Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно.
- WebMoney:
R254643446884 – рубли
Z235187948249 – доллары
- RBK - RU455393563
- отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 – любая сумма, какую захотите пожертвовать), только для жителей России.
- Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:
ИНН 5017998033
КПП 771401001
ПАО «Сбербанк»
Расчетный счет в рублях:40703810638000004775
Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525225
Получатель: БФ «Гольфстрим»
Назначение: Матвею Марцу. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.
- перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.
- Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда.
Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62.
Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/
Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1
Благодарим за ваши добрые сердца!
«Пройдет сто лет, и не будет иметь никакого значения, сколько у меня было денег, в каком доме я жил, какая у меня была машина… Но мир может стать иным из-за того, что я был важен в жизни одного ребенка» (Ричард Бах).