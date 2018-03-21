Узбекистанский боксер проведет титульный бой в один день с поединком Головкин-Альварес

Азизбек Абдугафуров. Фото с сайта Sports.uz

Узбекистанский боксер Азизбек Абдугафуров проведет титульный бой против российского боксера Дмитрия Чудинова. Поединок состоится в Узбекистане 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Чудинова Альберто Сиесту.

Победителю матча достанется вакантный титул WBC Silver в суперсреднем весе. 26-летний Абдугафуров (10 побед, 4 – нокаутом) живет и тренируется в Малайзии. Первый бой в статусе профессионала Абдугафуров провел в Ташкенте 17 мая 2016 года против грузина Гиги Нагирадзе, поединок закончился досрочной победой Абдугафурова.

Последний раз Абдугафуров выходил на ринг 17 марта против южноафриканца Альфонсо Тиссена и победил по очкам.

Азизбек Абдугафуров владеет поясом чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе.

31-летний Чудинов (21 победа, 13 – нокаутом, 2 ничьи, 2 поражения) - бывший временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе.

Следует отметить, что 5 мая в Лас-Вегасе (США) состоится бой между другими средневесами: казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Победитель получит титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, IBO и WBA (Super) в среднем весе.