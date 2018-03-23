В 2015-2016 годах 86% мигрантов успешно сдали экзамен при въезде в Россию

Фото с сайта zagranpasport-help.ru

86% мигрантов при регистрации на территории России успешно сдают экзамен на знание русского языка, истории и основ российского законодательства, который был введен несколько лет назад российскими властями. Об этом 21 марта сообщила Федерация мигрантов России

В распоряжении федерации оказалась статистика за 2015-2016 годы. За этот период комплексный экзамен сдали примерно 2 миллиона иностранцев, в том числе 1,8 миллиона трудовых мигрантов. Для 86 процентов из них экзамен завершился успешно.

Всего экзамен сдавали граждане 173 стран мира. Больше всего среди них граждан Узбекистана. На втором месте находится Таджикистан, на третьем – Украина. При этом среди соискателей вида на жительство больше всего граждан Таджикистана. Украина здесь занимает второе место, а Узбекистан – третье.

Экзамен состоит из трех модулей – «Русский язык», «История России» и «Основы законодательства России». Когда тестирование только начинали вводить, мигранты показывали не такой высокий уровень, как в 2015-2016 годах. При добровольном пробном тестировании в 2012 году в Санкт-Петербурге правильно ответить на необходимый минимум вопросов могли лишь около половины мигрантов.

К 2017 году эксперты пришли к выводу, что экзамен не приносит мигрантам адаптационной пользы. И по мнению самих мигрантов, и по мнению специалистов, вопросы и задания слишком просты (например, «кто является президентом России»). Даже тот, кто плохо ориентируется в русском языке и российских реалиях, легко может подготовиться к сдаче тестов за несколько занятий с репетитором. Порой такие занятия централизованно организуют работодатели, которым выгодно, чтобы мигранты быстро сдали экзамен и приступили к работе. В итоге в выигрыше остались лишь центры тестирования – их услуги являются платными.