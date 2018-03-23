В Челябинской области прошли массовые проверки мигрантов

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области прошли масштабные рейды под названием «Нелегальный мигрант», в ходе которых были проверены более 600 иностранцев и выявлено 141 правонарушение, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Только на городской свалке Челябинска задержали 12 мигрантов без разрешения на работу. Работодателя, нанявшего их, полицейские не установили, ему грозит штраф от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Полицейские совместно с Росгвардией выписали штрафов на общую сумму более 250.000 рублей. По итогам проверки они возбудили девять уголовных дел и готовятся завести еще 12. Девять иностранцев будут принудительно выдворены, один уже депортирован, еще 48 будет запрещен въезд в Россию.

Сотрудники челябинского Центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2018 году пресекли две попытки приезжих воспользоваться чужими паспортами – один вручил в центре паспорт с переклеенной фотографией, другой – потерянный паспорт внешне похожего на него гражданина. Приезжих задержали и передали полиции.

Рейды на мигрантов, или «оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства», как они официально называются, проводятся полицией и Росгвардией и в других регионах, но не столь масштабные. Так, 20 марта начались рейды в Новосибирске. После проверки овощной базы, где трудились 25 граждан из стран Средней Азии, были выявлены восемь случаев нарушения миграционного законодательства.

C 2004 года в Челябинске начался миграционный прирост, то есть количество уезжающих перекрывало количество въезжающих. В 2017 году он составлял 2478 человек. Председатель Комитета экономики Челябинска Александр Руденко сообщил изданию «Челябинский обзор», что более 50% внешней миграции обеспечивает городу Казахстан, причем по этническом составу это, в основном, русские. Еще 34% прибывают из Таджикистана, Украины и Узбекистана, порядка 250 человек – из стран дальнего зарубежья.

По его словам, зарплата мигрантов в городе составляет 30–35 тысяч рублей. Работают они, в основном, в коммерции: около 60% в малом и среднем бизнесе (торговля, общепит), многие трудятся на производстве. «Есть некий стереотип, что типичный мигрант в городе – это водитель маршрутки. Но просто водители маршруток, скажем так, на виду, а мигрантов, которые, допустим, трудятся на больших предприятиях, <...> заметить куда сложнее», – отметил он.

По статистике за 2015-2016 годы, 86% мигрантов при регистрации на территории России успешно сдают экзамен на знание русского языка, истории и основ российского законодательства, однако наличие в миграционном законодательстве неопределенных и взаимоисключающих норм и требований, трудновыполнимые требования и жесткие санкции за их невыполнение приводят к нарушениям и коррупции в этой сфере.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2017 году на миграционный учет в России были поставлены более 15,7 млн иностранных граждан, из которых около 7,7 млн составляют приезжие из стран Центральной Азии.