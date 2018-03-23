Сборная Киргизии по футболу впервые поедет на Кубок Азии

Футболисты сборной Киргизии. Фото с сайта Akipress.org

Национальная команда Киргизии впервые в своей истории квалифицировалась на Кубок Азии по футболу. Кыргызстанцы разгромили сборную Мьянмы 5:1, и за тур до окончания группового этапа обеспечили себе место в континентальном турнире, сообщает Soccerway

Домашний для сборной Киргизии матч проходил в южнокорейском Инчхоне при почти пустых трибунах. Встреча команд должна была состояться еще в сентябре прошлого года в Бишкеке, однако «из-за угрозы терактов и тревожной ситуации в Мьянме» руководство республики попросило перенести встречу.

Исход матча решили два быстрых гола кыргызстанских футболистов. Уже на второй минуте Ислам Шамшиев с линии штрафной открыл счет в матче. Спустя пару минут Антон Землянухин обыграл голкипера Мьянмы и отправил мяч в незащищенные ворота. Футболисты номинальных гостей, получив такой удар, не смогли оправиться, а кыргызстанцы до перерыва слегка сбавили обороты.

Во втором тайме сборная Киргизии продолжила контролировать ход игры, и на 63-й минуте Землянухин оформил дубль, сильно пробив с угла вратарской. Еще через десять минут Виталий Люкс, вышедший на замену, замкнул прострел с фланга и сделал счет совсем неприличным. Однако за десять минут до финального свистка защитники хозяев в своей штрафной упустили игрока Мьянмы, и тот не оставил шансов Павлу Матиашу. Последнее слово все же осталось за центральноазиатскими футболистами. Сработала еще одна замена Александра Крестинина: Бекжан Сагынбаев отлично разобрался на подходе к штрафной площади соперника и поставил точку в матче.

Таким образом, сборная Киргизии набрала десять очков в пяти матчах и уступает лишь Индии, у которой на три балла больше. У идущей третьей Мьянмы в копилке осталось пять баллов. На последнем месте Макао с нулем в графе «очки». В последнем матче 27 марта Кыргызстан примет Индию, и в случае победы сможет претендовать на первое место в отборочной группе.

На данный момент 18 сборных гарантировали себе место в финальной стадии Кубка Азии-2019: ОАЭ (хозяйка турнира); Катар, Южная Корея, Япония, Таиланд, Саудовская Аравия, Австралия, Узбекистан, Иран, Сирия, Ирак, Китай (участники группового этапа квалификации Чемпионата мира); Палестина, Оман, Индия, Ливан, Туркменистан и Кыргызстан (отборочный цикл Кубка Азии). Остальные шесть команд также определятся в квалификационном раунде континентального турнира.

Всего в финальной стадии Кубка Азии-2019 года выступят 24 команды.

Следует отметить, что сборная Таджикистана также не потеряла шансы на попадание на свой первый Кубок Азии. Для этого таджикистанцам 27 марта нужно обыграть в гостях сборную Филиппин.