Правительство Киргизии пообещало гражданам дешевый интернет за счет Всемирного банка

Фото с сайта Pixabay.com

Правительство Киргизии пообещало гражданам страны доступ к более дешевому и качественному интернету, благодаря проекту «Digital CASA (Центральная Азия — Южная Азия) — Киргизская Республика», финансируемому Всемирным банком. Сообщение об этом опубликовано в четверг, 22 марта, на сайте киргизского правительства.

Проект получает финансирование Всемирного банка за счет гранта в размере $25 млн и кредита в размере $25 млн. Цель проекта — улучшить доступ к Сети и снизить его стоимость, повысить качество государственных цифровых услуг и привлечь частные инвестиции в цифровые технологии. Он предполагает также повышение квалификации информационно-компьютерных специалистов и создание новых рабочих мест, связанных с цифровыми технологиями.

Это часть региональной интеграционной программы «Digital CASA», и Киргизия наряду с Афганистаном стали первыми странами, которые к ней присоединились. Цель программы Digital CASA — интеграция не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику.

90% интернет-трафика поступает в Киргизию из России через Казахстан и стоит около $13 за 1 мегабит. О качественной и дешевой связи в Кыргызстане пришлось задуматься в конце 2016 года, когда стоимость доступа в Сеть выросла более чем в два раза – с $12-15 до $25-30 за мбит/с из-за транзитных операторов Казахстана, которые перепродают закупленный у России интернет-трафик.

В январе 2017 года удалось восстановить прежние цены на поставки интернета от казахских провайдеров, но «Кыргызтелеком» достиг соглашения с китайской компанией China Telecom о поставках интернет-связи. Китайская связь дешевле, но хуже по качеству. Кроме того, поскольку в Китае интернет подвергается фильтрации, отдельная информация оказывается в Киргизии недоступна.

Одновременно борьба за дешевый и быстрый интернет началась в Узбекистане, где президент республики Шавкат Мирзиёев потребовал резко снизить стоимость доступа в интернет и увеличить скорость подключения минимум в четыре раза. С 1 июня 2018 года по решению узбекского правительства операторов мобильной связи и интернет-провайдеров начнут штрафовать за низкое качество предоставляемых ими услуг.