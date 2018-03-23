Генпрокуратура подтвердила нахождение под следствием бывшего зампрокурора Ташкента и членов его семьи

Здание Генпрокуратуры Узбекистана. Фото с официального сайта

Бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев, его жена и сын находятся под следствием по делу бывшего генпрокурора Узбекистана Рашита Кадырова. Об этом сегодня, 22 марта, официально объявлено на сайте республиканской Генеральной прокуратуры.

Как указывает ведомство, в настоящий момент проводятся следственные мероприятия с участием бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мирзаева М.А., его супруги Мирзаевой М.Х., сына Мирзаева А.М. по фактам получения взяток в особо крупном размере и совершения ряда других преступлений.

Генеральная прокуратура опубликовала контактные телефоны, по которым в ведомство могут обращаться граждане, пострадавшие от коррупционных действий бывшего чиновника и членов его семьи, а также свидетели совершения незаконных деяний указанными лицами. Ранее сообщалось, что следственные органы собрали иски от предпринимателей, которые признались, что были вынуждены дать взятку бывшему генеральному прокурору республики Рашиту Кадырову на общую сумму порядка полмиллиарда долларов США.

По данным узбекских СМИ, задержание Мираглама Мирзаева произошло 23 февраля. Очевидцы видели, как люди в черных масках вывели из дома бывшего зампрокурора столицы нескольких человек с мешками на головах. Однако вскоре Генпрокуратура опровергла факт ареста Мирзаева и членов его семьи, заявив, что данная информация не соответствует действительности.

Мираглам Мирзаев считался одной из самых влиятельных фигур в силовых структурах Узбекистана, без его согласия не решался ни один важный вопрос не только в столичной, но и в республиканской прокуратуре. Родственники Мирзаева занимали высокие должности во многих органах власти.