Туркменские пограничники застрелили двух иранских рыбаков

Корабль погранохраны Туркмении. Фото Partensky с сайта Wikipedia.org

Пограничники Туркменистана открыли огонь по иранскому рыболовному судну в Каспийском море. В итоге двое рыбаков убиты, еще двое задержаны, сообщает IRNA

Инцидент произошел в ночь на 21 марта, когда четверо рыбаков плыли вдоль границы территориальных вод Ирана в Каспийском море. Глава иранского города Бандер-Туркмен Ильяс Хывачи рассказал IRNA, что задержанные иранские рыбаки и тела погибших находятся на территории Туркменистана. По его словам, все четверо рыбаков – молодые люди из города Бандер-Туркмен.

Информация о гибели и захвате иранских рыбаков туркменскими пограничниками впервые появилась в СМИ и соцсетях области Гулистан – региона компактного проживания этнических туркмен в Иране.

Также отмечается, что в Бандер-Туркмен рыбная ловля – основной способ заработка для жителей.

Личности рыбаков не указаны, однако говорится, что они не обращали внимания на многочисленные предупреждения со стороны иранских властей о соблюдении границы. Рыболовные суда в этом районе часто сообщают о плохой видимости и технических сбоях.

Событие произошло накануне государственного визита президента Ирана в Туркменистан, который должен состояться 27 марта.

Это не первый инцидент с атакой туркменских пограничников на рыбаков. Ранее сообщалось, что в феврале 2015 года туркменские моряки обстреляли и потопили иранский рыболовецкий катер.

В 2009 году туркменские пограничники застрелили одного и серьезно ранили другого узбекистанского рыбака на Туямуюнском водохранилище.