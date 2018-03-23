Турция приостановила выдачу Таджикистану оппозиционеров из «Группы 24»

Сухроб Зафар. Фото с сайта Guruhi24.com

Конституционный суд Турции приостановил на три месяца экстрадицию в Таджикистан лидера оппозиционного движения «Группа 24» Сухроба Зафара и его соратника Насима Шарипова, задержанных 19 марта в Стамбуле. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Дагир Хасавов и опубликовал копию судебного решения, полученную от коллег в Стамбуле.

Вердикт был вынесен 21 марта пятью членами Конституционного суда Турции во главе с Энгином Йилдиримом. Защита задержанных утверждала, что экстрадиция в Таджикистан угрожает их здоровью и жизни, поскольку там они могут быть подвергнуты пыткам.

«Если следствие докажет, что такие риски реальны, то экстрадиция нанесет непоправимый вред обвиняемым, поэтому, рассмотрев обстоятельства дела, суд принял решение приостановить процесс их выдачи в страну, приславшую запрос», — говорится в вердикте, который цитирует портал «Ахбор».

В заключении суда сказано, что обвиняемым необходимо время для предоставления доказательств угрозы их здоровью, жизни и имуществу в случае экстрадиции. Через три месяца Конституционный суд Турции вновь вернется к рассмотрению вопроса о выдаче. «Теперь у нас есть время работать по делу окончательного спасения Сухроба и Насима, им ничего больше не угрожает!» — прокомментировал решение суда адвокат Хасавов.

Глава отдела зарубежных связей «Группы 24» Нуриддин Ризои не сомневается, что суд откажет в экстрадиции, но обеспокоен возможностью покушения на Сухроба Зафара и Насима Шарипова после их освобождения из тюрьмы. «Нас беспокоит то, что, не добившись своего, таджикские спецслужбы могут попытаться совершить на них покушение, повторится история с таинственным убийством Умарали Кувватова», — отметил он.

Умарали Кувватов, лидер созданной в 2012 году «Группы 24», был застрелен в Стамбуле в марте 2015 года, спустя два месяца после того, как турецкий суд отклонил просьбу Таджикистана о его экстрадиции. Последователи оппозиционера утверждали, что приказ о его ликвидации отдан в Душанбе. После смерти Кувватова группу возглавил один из ветеранов движения Сухроб Зафар.

Задержание Зафара и его соратника произошло после публикации Национальным Банком Таджикистана черного списка 1372 лиц, «причастных к терроризму». В список вошел Зафар (Сухроб Зафархонович Табаров, по паспорту), но имени Насима Шарипова там нет.

Деятельность «Группы 24» в Таджикистане признана экстремистской и запрещена. В 2014 году Зафар уже задерживался в Турции, но в экстрадиции было отказано, так как удалось доказать, что члены «Группы 24» преследуются по политическим мотивам. После этого он получил вид на жительство в Турции.