В Твери силовики в поисках нелегальных мигрантов устроили охоту на водителей маршруток

Проверка в Твери. Фото с сайта Tverigrad.ru

В Твери сотрудники ФСБ, полиции, Ространснадзора и Росгвардии провели спецоперацию по массовой проверке документов у водителей маршрутных такси, сообщает портал Tverigrad

Как пишет издание, если у водителя не оказывалось при себе регистрации, человек в штатском высаживал всех пассажиров из маршрутки. Как следует из видео, снятого на рейде, документы проверялись также у пассажиров с азиатской внешностью. Рейд проводился 21 марта в час-пик – с 17:00 до 19:00 на Тверском проспекте в центре города, в Московском районе и на площади Конституции. Людей с российским паспортом отпускали, а мигрантов с паспортами центральноазиатских республик или без документов пересаживали в другой автобус и отвозили в отделы полиции для выяснения личности и проверки по базам данных. Всего в полицию доставили более 100 мигрантов.

Стереотип «мигрант — водитель маршрутки» сложился вследствие того, что в этой сфере приезжие более заметны, чем на производстве, поэтому мероприятие получилось показательным. Мигранты часто заняты в малом и среднем бизнесе - в основном, в торговле и общепите.

Предыдущая масштабная охота на мигрантов в Твери проводилась в гипермаркете «Глобус» в ночь с 28 февраля на 1 марта. Кроме того, в конце февраля во время облавы на мигрантов полицейские обнаружили восемь граждан Таджикистана и одного гражданина Узбекистана без патентов на работу на стройке в Осташковском районе Тверской области.

В Тверьстате отметили, что в Тверской области сократилось количество приезжих в целом и, в частности, стало меньше приезжать мигрантов из стран СНГ.