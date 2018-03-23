В Киргизии впервые провели операцию по замене сустава пациенту с гемофилией

Аскат Букарбаев. Фото с личной страницы в Facebook

В Киргизии впервые провели операцию по эндопротезированию пациенту с гемофилией. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав республики.

Операцию по замене правого тазобедренного сустава проводили российские специалисты-травматологи, профессоры Владимир Зоренко и Татьяна Полянская с участием киргизского академика Сабырбека Джумабекова. Она длилась два с половиной часа и прошла успешно. Сейчас пациент, 28-летний Аскат Букарбаев, чувствует себя удовлетворительно. «Наш первый успех состоялся благодаря специалистам из Национального медицинского исследовательского центра гематологии России и «Твинниг программе», осуществляемой Всемирной федерацией гемофилии для поддержки и помощи больных гемофилией, - рассказал директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков. Он также сказал, что республиканский минздрав бесплатно и вне очереди выделил протез, а российские коллеги также бесплатно предоставили 400 тысяч единиц фактора свертываемости крови. Это дорогостоящие вещества, которые перед операцией вводят пациенту, чтобы поднять свертываемость крови. Без них, как сказал Тилеков, пациенту с гемофилией нельзя даже удалить зуб.

Российские врачи находятся в Киргизии с трехдневным визитом. Они уже проконсультировали 15 взрослых больных, им тоже показаны подобные операции. В оставшиеся дни они проконсультируют еще 15 детей. «Мы работаем в рамках заключенного четырехлетнего соглашения между нашими научными учреждениями, в планах которого еще очень много хороших задумок, включая обучение киргизских специалистов и проведение других совместных научных мероприятий, - добавил Тилеков.

В январе Аскат Букарбаев написал у себя в Facebook, что год назад к нему домой неожиданно приехал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. После знакомства министр, по словам Букарбаева, оказал помощь его отцу, когда тот сломал ногу, а самому Аскату помог найти работу. В той же записи Букарбаев сообщил, что ему предстоит внеплановая операция по замене тазобедренного сустава, для которой министр выделил ему протез.

Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с процессом свертывания крови. В результате частых внутренних кровоизлияний у больных гемофилией изнашиваются и деформируются суставы. По данным Нурбека Орозалиева, президента Общества инвалидов, больных гемофилией, всего в Кыргызстане зарегистрировано около 370 больных гемофилией, из них примерно 127 человек - дети до 16 лет.