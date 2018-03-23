В Киргизии во время соревнований по кок-бору погиб один из игроков

Соревнование кок-бору. Фото с сайта 5news.kg

В Кыргызстане в селе Уч-Эмчек Таласской области во время праздничных состязаний в кок-бору (козлодрание) в честь Нооруза погиб один из игроков, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу МВД Киргизии.

21 марта житель села Уч-Эмчек, 1986 года рождения, играя в кок-бору, упал с лошади и потерял сознание. На месте дежурили медики скорой помощи. Мужчину повезли в больницу, но по дороге он скончался, не приходя в сознание.

Как пишет Kaktus.media, сначала сообщалось, что игрока затоптали лошади, однако глава района Адилет Жолдошев рассказал, что наездник резко развернул лошадь, и она столкнулась с другими животными. После падения другие игроки сразу же отступили.

Это не первый случай гибели человека во время игры кок-бору. В январе этого года недалеко от Бишкека наездник провалился под лед и утонул, за несколько дней до этого лошадь задавила двенадцатилетнего зрителя.

Кок-бору (козлодрание) — древняя популярная игра народов Азии, представляющая собой командную борьбу на лошадях за тушу козла, ныне замененную муляжом, который нужно забросить в казан (ворота) соперника. В каждой команде по четыре человека. Матч делится на три тайма по 20 минут. С 2017 года кок-бору входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.